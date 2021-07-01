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Crime em Cidade Continental

Acusado de executar catador de materiais recicláveis é preso na Serra

André Luiz de Melo Tomaz, de 31 anos, foi morto a tiros na madrugada do dia 27 de abril deste ano, em frente à pracinha do bairro. Homem já é réu no processo referente ao homicídio

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 10:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2021 às 10:51
DHPP na Serra:
Equipe da DHPP da Serra efetuou a prisão do acusado da execução Crédito: A Gazeta
Polícia Civil prendeu o acusado de assassinar a tiros o catador de material reciclado, André Luiz de Melo Tomaz, de 31 anos. A vítima foi executada na madrugada do dia 27 de abril deste ano, em frente à pracinha do bairro Cidade Continental, na Serra. O homem já é réu no processo referente ao homicídio, segundo a polícia.
A prisão aconteceu no dia 28 de maio, no bairro onde ocorreu o crime, e foi efetuada pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. A polícia informou que vai passar mais informações sobre o caso em entrevista coletiva que será realizada na tarde desta quinta-feira.

SOBRE O CRIME

O catador de materiais recicláveis foi assassinado com pelo menos três tiros na região da cabeça, no início da madrugada de 27 de abril, na Avenida Sibéria, em frente à praça de Cidade Continental. De acordo com informações do Boletim Unificado da Polícia Militar, houve acionamento pelo Ciodes para averiguação de um homicídio na região. Uma viatura da PM foi até o local e encontrou a vítima, já sem vida, caída no meio da rua. Próximo ao homem, estava o carrinho que ele utilizava para carregar os materiais catados.

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