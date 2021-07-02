Pedreiro é atingido por bala perdida na Serra enquanto procurava filho

Familiares da vítima não quiseram gravar entrevista, mas relataram à reportagem da TV Gazeta que o homem chegou em casa do trabalho por volta das 18h e começou a ouvir barulhos de tiros. Ele percebeu que seu filho não estava em casa e saiu na rua em busca dele. Foi quando o pedreiro foi atingido na coxa pelo disparo.

"Os policiais foram até a Unidade de Pronto Atendimento e conversaram com a vítima, um homem de 41 anos. Ele disse que voltava para casa com o filho quando ouviu os tiros. Ao buscar abrigo na rua, sentiu um impacto na perna esquerda e constatou que tinha sido baleado. O socorro foi prestado por populares. A vítima não soube informar de onde partiram os disparos e quem foi o autor", infomou a PM.