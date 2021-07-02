Pedreiro é atingido por bala perdida na Serra enquanto procurava filho

Um pedreiro de 41 anos foi vítima de uma bala perdida no bairro Planalto Serrano, na Serra, na noite desta quinta-feira (1), após sair de casa para procurar o filho. Ele foi atingido na perna e teve o fêmur fraturado por conta do disparo. O homem foi socorrido por moradores do bairro e, depois, levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede.
Familiares da vítima não quiseram gravar entrevista, mas relataram à reportagem da TV Gazeta que o homem chegou em casa do trabalho por volta das 18h e começou a ouvir barulhos de tiros. Ele percebeu que seu filho não estava em casa e saiu na rua em busca dele. Foi quando o pedreiro foi atingido na coxa pelo disparo.
O homem foi levado para a UPA da Serra Sede e, em seguida, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Os familiares da vítima alegaram que, em uma praça do bairro, estaria acontecendo uma troca de tiros entre criminosos.
Por nota, a Polícia Militar informou que militares foram acionados para averiguar a ocorrência de disparo de arma de fogo em Planalto Serrano e, durante as verificações, o Ciodes informou à equipe que havia um chamado de indivíduo baleado na UPA de Serra Sede.
"Os policiais foram até a Unidade de Pronto Atendimento e conversaram com a vítima, um homem de 41 anos. Ele disse que voltava para casa com o filho quando ouviu os tiros. Ao buscar abrigo na rua, sentiu um impacto na perna esquerda e constatou que tinha sido baleado. O socorro foi prestado por populares. A vítima não soube informar de onde partiram os disparos e quem foi o autor", infomou a PM.
Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado, inicialmente, como lesão corporal, e será investigado pela 10ª Delegacia de Polícia. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finalizou a PC, por meio de nota.
Atualização
02/07/2021 - 1:56
Após a publicação desta matéria, a Polícia Militar e a Polícia Civil responderam à demanda feita pela reportagem e o texto foi atualizado com as informações enviadas.