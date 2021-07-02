Jovem é executado a tiros dentro da própria casa em Cariacica

O rabecão da Polícia Civil recolheu o corpo do jovem executado para o DML de Vitória Crédito: Luciney Araújo | TV Gazeta

TV Gazeta, vizinhos relataram terem escutado o barulho de muitos disparos e na sequência viram homens deixando uma residência. Um jovem de 18 anos foi morto a tiros dentro da própria casa no bairro Jardim de Alah, em Cariacica , por volta das 4 horas da madrugada desta sexta-feira (2). Segundo a reportagem da, vizinhos relataram terem escutado o barulho de muitos disparos e na sequência viram homens deixando uma residência.

Quando a polícia chegou até o endereço de onde os tiros foram relatados, eles encontraram o rapaz assassinado e com muitas perfurações pelo corpo. O jovem, que não foi identificado, morava sozinho no imóvel. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi identificado ou preso até o momento.

EM INVESTIGAÇÃO

Em noa, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.