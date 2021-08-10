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"Pavor", diz passageira

Criminosos fazem arrastão em ônibus do Transcol na Serra

Assalto aconteceu na noite desta segunda-feira (9) no momento em que o coletivo da linha 505, que faz o percurso entre os terminais de Laranjeiras e de Itacibá, passava pela BR 101

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 08:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2021 às 08:45

  • Do G1 ES

Motorista e os passageiros do ônibus registraram a ocorrência na Delegacia Regional da Serra
Motorista e passageiros do ônibus registraram a ocorrência na Delegacia Regional da Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Passageiros de um ônibus do sistema Transcol foram vítimas de um arrastão na noite desta segunda-feira (9). O assalto aconteceu no momento em que o coletivo da linha 505, que faz o percurso entre os terminais de Laranjeiras e de Itacibá, passava pela BR 101, na altura do bairro Central Carapina, na Serra.
Pelo menos 20 passageiros estavam no ônibus. Seis deles foram assaltados. De acordo com o depoimento das vítimas, um dos assaltantes entrou no ônibus ainda no Terminal de Laranjeiras, onde o ônibus iniciou a viagem. Já o outro criminoso invadiu o coletivo pela porta do meio quando o ônibus parou em um ponto na BR 101, em Central Carapina. Quando o segundo criminoso subiu no veículo, os dois juntos anunciaram o assalto.
"Eles anunciaram que era um assalto, falaram para o motorista seguir viagem e mandaram entregar o telefone porque, senão, eles iam matar. Disseram: entrega todo mundo o telefone. Quem não entregar a gente mata", contou um auxiliar administrativo que estava no coletivo e preferiu não se identificar.
Armados, os assaltantes passaram entre as vítimas recolhendo os celulares e só pararam no meio do ônibus quando reconheceram duas passageiras.
A dupla fugiu com os pertences das vítimas. O assalto aconteceu por volta das 19h15, quando a maioria dos passageiros voltava para casa depois do trabalho. Uma atendente de farmácia teve a bolsa roubada e ficou assustada com a agressividade dos criminosos.
"Eles foram primeiro na frente do ônibus e falaram que era um assalto. Falaram que era para passar o celular, passar tudo, e mandaram o motorista tocar em frente. Deu tempo de eu guardar o celular, mas quando fui pegar os documentos, eles puxaram a bolsa da minha mão. Na hora que eles puxaram a bolsa da minha mão, aproximaram e ficaram com a arma a centímetros de distância do meu rosto", contou a vítima.
Os passageiros e o motorista do coletivo registraram a ocorrência na Delegacia Regional da Serra. Eles saíram de lá com medo de andar de ônibus e indignados com o tamanho do prejuízo.
"A sensação é de pavor, trauma, porque já fui assaltada antes. Aquela cena já volta na minha cabeça", lamentou a atendente de farmácia.
Os assaltantes não foram localizados.

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