Pastor leva tiro no peito de bala perdida em Vila Velha

Região onde pastor foi baleado em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um pastor, de 67 anos, foi atingido por uma bala perdida nesta terça-feira (10), no bairro Alecrim , em Vila Velha . Ele seguia para um comércio quando foi baleado no peito.

De acordo com apurações da TV Gazeta, o pastor saiu de casa, no bairro Santa Rita, e seguia pela Rua Ana Siqueira em direção a um quilão, onde iria fazer compras, quando os tiros começaram. Ele acabou atingido no peito, caiu no chão e foi socorrido pelo líder comunitário do bairro.

O pastor foi levado, consciente, para um hospital particular, e de lá foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.