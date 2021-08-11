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Alecrim

Pastor leva tiro no peito de bala perdida em Vila Velha

Homem seguia pela Rua Ana Siqueira em direção a um quilão, onde iria fazer compras, quando os tiros começaram nesta terça-feira (10)

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 09:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2021 às 09:48
Região onde pastor foi baleado em Vila Velha
Região onde pastor foi baleado em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um pastor, de 67 anos, foi atingido por uma bala perdida nesta terça-feira (10), no bairro Alecrim, em Vila Velha. Ele seguia para um comércio quando foi baleado no peito. 
De acordo com apurações da TV Gazeta, o pastor saiu de casa, no bairro Santa Rita, e seguia pela Rua Ana Siqueira em direção a um quilão, onde iria fazer compras, quando os tiros começaram. Ele acabou atingido no peito, caiu no chão e foi socorrido pelo líder comunitário do bairro. 
O pastor foi levado, consciente, para um hospital particular, e de lá foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
A Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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