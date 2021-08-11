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Veja como está a programação de missas presenciais no Convento da Penha

De segunda a sábado há duas missas, sendo uma às 7h e outra às 15h. Aos domingos, a partir do dia 1° de agosto, foi estabelecida a realização de três missas: 6h, 9h e 16h

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 08:24

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

11 ago 2021 às 08:24
Convento da Penha, em Vila Velha
Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Desde o início de agosto, o Convento da Penha passou a ter mais duas missas presenciais aos domingos. Segundo a administração do santuário, a ampliação foi possível já que o município de Vila Velha segue classificado como "risco baixo" para a transmissão do coronavírus.
De segunda a sábado, a programação segue com duas missas, sendo uma às 7h e outra às 15h. Aos domingos, as missas são realizadas nos seguintes horários:  6h, 9h e 16h. A administração do Convento reforça que é imprescindível o uso da máscara sobre o nariz e boca, além de ser importante o cuidado para com a sua saúde e a do próximo também.
A administração também destaca que que a região do Campinho, onde são realizadas as missas, não conta com muitos espaços sombreados e, a medida que o tempo avança, o sol se torna mais presente, deixando a sensação térmica elevada. Por isso, as missas realizadas nas primeiras horas do dia diminuem esse efeito da insolação.

COMUNICADO DO FREI PAULO ROBERTO PEREIRA (GUARDIÃO DO CONVENTO DA PENHA)

Sobre a Capela, é importante lembrar que a visitação segue com restrição. Porém, os fiéis não estão privados de rezar diante da Imagem de Nossa Senhora da Penha. Neste momento, o local abriga dez pessoas.

CONFIRA OS NOVOS HORÁRIOS DAS MISSAS E DO FUNCIONAMENTO

DE SEGUNDA A SÁBADO

  • Abertura do portão: 6h;
  • Acesso liberado aos primeiros quarenta (40) automóveis que chegarem para a Missa das 7h;
  • Missa presencial no Campinho: 7h e 15h;
  • Missa pelas redes sociais do Convento: 15h;
  • Atendimento de confissões: 8h às 11h;
  • Fechamento do portão principal: 16h.

DOMINGOS

  • Missa presencial no Campinho: 6h, 9h e 16h;
  • Missa pelas redes sociais do Convento: 9h;
  • Abertura do portão: 5h;
  • Acesso liberado aos primeiros quarenta (40) automóveis que chegarem para a Missa das 6h. Após este horário ou atingindo o limite de veículos, a subida dos mesmos não é autorizada, exceto os que transportam pessoas portadoras de necessidades especiais;
  • Fechamento do portão principal: 16h.

OBSERVAÇÕES

  • Serviços de vans, lanchonete e Secretaria acompanham o horário do portão;
  • Para atendimento e confissão, é necessário o agendamento de horário exclusivamente através do telefone (27) 3329-0420. Não é possível agendar mais de um atendimento por pessoa. Os fiéis devem chegar no horário marcado;
  • É importante ressaltar sobre o uso obrigatório de máscara de proteção facial, álcool em gel e o distanciamento social.

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