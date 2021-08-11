Veja como está a programação de missas presenciais no Convento da Penha

Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Desde o início de agosto, o Convento da Penha passou a ter mais duas missas presenciais aos domingos. Segundo a administração do santuário, a ampliação foi possível já que o município de Vila Velha segue classificado como "risco baixo" para a transmissão do coronavírus.

De segunda a sábado, a programação segue com duas missas, sendo uma às 7h e outra às 15h. Aos domingos, as missas são realizadas nos seguintes horários: 6h, 9h e 16h. A administração do Convento reforça que é imprescindível o uso da máscara sobre o nariz e boca, além de ser importante o cuidado para com a sua saúde e a do próximo também.

A administração também destaca que que a região do Campinho, onde são realizadas as missas, não conta com muitos espaços sombreados e, a medida que o tempo avança, o sol se torna mais presente, deixando a sensação térmica elevada. Por isso, as missas realizadas nas primeiras horas do dia diminuem esse efeito da insolação.

COMUNICADO DO FREI PAULO ROBERTO PEREIRA (GUARDIÃO DO CONVENTO DA PENHA)

Sobre a Capela, é importante lembrar que a visitação segue com restrição. Porém, os fiéis não estão privados de rezar diante da Imagem de Nossa Senhora da Penha. Neste momento, o local abriga dez pessoas.

CONFIRA OS NOVOS HORÁRIOS DAS MISSAS E DO FUNCIONAMENTO

DE SEGUNDA A SÁBADO

Abertura do portão: 6h;

6h; Acesso liberado aos primeiros quarenta (40) automóveis que chegarem para a Missa das 7h;



aos primeiros automóveis que chegarem para a Missa das 7h; Missa presencial no Campinho: 7h e 15h;

7h e 15h; Missa pelas redes sociais do Convento: 15h;

15h; Atendimento de confissões: 8h às 11h;

8h às 11h; Fechamento do portão principal: 16h.

DOMINGOS

Missa presencial no Campinho: 6h, 9h e 16h;

6h, 9h e 16h; Missa pelas redes sociais do Convento: 9h;

9h; Abertura do portão: 5h;

5h; Acesso liberado aos primeiros quarenta (40) automóveis que chegarem para a Missa das 6h. Após este horário ou atingindo o limite de veículos, a subida dos mesmos não é autorizada, exceto os que transportam pessoas portadoras de necessidades especiais;

aos primeiros automóveis que chegarem para a Missa das 6h. Após este horário ou atingindo o limite de veículos, a subida dos mesmos não é autorizada, exceto os que transportam pessoas portadoras de necessidades especiais; Fechamento do portão principal: 16h.

OBSERVAÇÕES