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Imunizações

Butantan recebe 2 milhões de doses prontas da vacina CoronaVac

A entrega é um esforço para agilizar o cumprimento dos contratos entre o Butantan e a Saúde; foi atingida a marca de 66,8 milhões de doses disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 14:29

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 ago 2021 às 14:29
Quem tiver com o prazo da segunda dose vencendo, precisa aguardar até que uma nova remessa da vacina chegue ao município
. A previsão é que todos os imunizantes sejam liberados até o dia 31 de agosto. Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
Mais de 2 milhões de doses já prontas da vacina CoronaVac contra covid-19 foram entregues na noite desse domingo (8), em São Paulo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, região metropolitana da cidade.
A entrega das doses é um esforço para agilizar o cumprimento dos contratos entre o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde para o fornecimento de 100 milhões de doses da vacina contra a covid-19. A previsão é que todos os imunizantes sejam liberados até o dia 31 de agosto.
Hoje (9), com a entrega de mais 2 milhões de doses envasadas pelo Butantan a partir da matéria-prima recebida da China, foi atingida a marca de 66,8 milhões de doses disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

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