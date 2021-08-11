Homem é atingido por bala perdida dentro de casa em Vitória

Noite foi marcada por tiros no bairro Andorinhas, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um técnico de manutenção, de 28 anos, foi atingido por uma bala perdida dentro de casa, no bairro Andorinhas , em Vitória, na noite desta terça-feira (10). O rapaz se aproximou da janela da residência durante um tiroteio no bairro e acabou levando o tiro.

De acordo com a Polícia Militar, bandidos saíram dos bairros Mangue Seco e Santa Martha e foram em direção ao bairro Andorinhas, passando pela orla e atirando para cima por todo lado. Os tiros foram muitos e assustaram os moradores.

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"Por volta das 19h equipes da Polícia Militar prosseguiram ao bairro Andorinhas, em Vitória, a fim de verificar informação de disparos de arma de fogo na região. No local, diversos moradores relataram que os indivíduos armados passaram pela orla do Mangue Seco realizando disparos, em seguida, avistaram um homem alvejado por um disparo e providenciaram socorro, acionando o Samu", informou a PM, em nota.

Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, o homem baleado mora no terceiro andar, ouviu o tiroteio, olhou pela janela e acabou atingido com um tiro no braço. Ele foi socorrido por vizinhos e levado para um hospital particular na região de Maruípe.

CONFRONTO COM A POLÍCIA

A Polícia Militar fez patrulhamento a pé pela região e não encontrou os bandidos que efetuaram os tiros. Depois de disso, os policiais embarcaram nas viaturas e passaram a fazer um patrulhamento em Andorinhas e Mangue Seco. Em um certo momento, a polícia se deparou com um grupo de bandidos armados e houve confronto, desta vez entre militares e bandidos.

"Durante buscas pela região, as equipes foram surpreendidas por novos disparos vindos do mangue e revidaram a agressão. No entanto, os suspeitos se evadiram e não foram mais localizados. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", diz a PM, em nota.

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SUSPEITO DE 30 ANOS TAMBÉM FOI BALEADO

Além do técnico de manutenção, de 28 anos, vítima de bala perdida, a polícia recebeu depois a informação de que um homem, de 30 anos, foi levado ao Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, com tiros no braço, na perna e no ombro. Os policiais do Departamento de Homicídios receberam o aviso de que esse homem estava no hospital por volta das 23 horas desta terça (10), mas ao chegarem ao local, ele já havia ido embora.

Em situações como essa, é um procedimento comum dos médicos avisarem ao paciente baleado que é preciso aguardar a polícia chegar para dar os esclarecimentos aos policiais. Mas esse homem não esperou a chegada da polícia e foi embora logo depois de receber atendimento médico. Por conta disso, a polícia afirma que esse homem passou a ser suspeito de ter participado do tiroteio.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por nota, a Polícia Civil informou nesta quarta-feira (11) que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Vitória e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", diz a nota.

A população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.