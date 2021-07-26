Jovem morre em acidente de moto no interior de Nova Venécia

Um jovem, identificado como Gladyson Marinho Quadra, de 21 anos, morreu na tarde deste domingo (25) em um acidente de moto no interior de Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo. A causa e a dinâmica do acidente não foram informadas.
Segundo informações da Polícia Militar, ao chegar ao local, a corporação se deparou com a moto do jovem caída fora da pista, perto de um cercado, e um pouco à frente da vítima sem sinais vitais.
Uma equipe do Samu chegou a se deslocar para o resgate, mas o jovem morreu antes do atendimento. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Ainda de acordo com a PM, a moto não possui restrições e, após perícia, foi liberara para o pai da vítima.