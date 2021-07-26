AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

De 21 anos

Jovem morre em acidente de moto no interior de Nova Venécia

O rapaz foi identificado como Gladyson Marinho Quadra. A causa e a dinâmica do acidente não foram informadas

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 10:19

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 jul 2021 às 10:19
Gladyson Marinho Quadra, de 21 anos
Gladyson Marinho Quadra, de 21 anos Crédito: Rede social
Um jovem, identificado como Gladyson Marinho Quadra, de 21 anos, morreu na tarde deste domingo (25) em um acidente de moto no interior de Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo. A causa e a dinâmica do acidente não foram informadas.
Segundo informações da Polícia Militar, ao chegar ao local, a corporação se deparou com a moto do jovem caída fora da pista, perto de um cercado, e um pouco à frente da vítima sem sinais vitais.

Veja Também

Vídeo: motorista invade posto, bate em bomba e atropela frentista em Colatina

Uma equipe do Samu chegou a se deslocar para o resgate, mas o jovem morreu antes do atendimento. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Ainda de acordo com a PM, a moto não possui restrições e, após perícia, foi liberara para o pai da vítima.

Veja Também

Ciclista morre após ser atropelado por motorista na contramão em Aracruz

Pai e tio de Richarlison vestem a camisa do Nova Venécia na Série B do Capixabão

Richarlison visita Nova Venécia antes de viagem para a Olimpíada de Tóquio

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente motocicleta Nova Venécia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Traficante é presa ao levar 21 kg de drogas e submetralhadoras
Jovem é presa com 21 kg de drogas e duas submetralhadoras em Cachoeiro
Quem é Marco Furlan, ator preso por suspeita de estupro de vulnerável
Quem é Marco Furlan, ator preso por suspeita de estupro de vulnerável
Criminosos arrombam e furtam loja em Santa Maria de Jetibá
Polícia prende grupo suspeito de arrombar e furtar lojas no ES; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados