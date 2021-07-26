Vídeo: motorista invade posto, bate em bomba e atropela frentista em Colatina

Motorista invade posto, bate em bomba e atropela frentista em Colatina Crédito: Videomonitoramento

Um homem com sinais de embriaguez invadiu um posto de combustível, colidiu com uma bomba de gasolina e atropelou um frentista na noite deste domingo (25) em Colatina , Noroeste do Espírito Santo. Milton Silva Martins Neto, de 39 anos, foi autuado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.

Nas imagens de videomonitoramento, é possível ver que o motorista sai do local da colisão sem prestar socorro à vítima, como se nada tivesse acontecido. Segundo informações da Polícia Militar, ele foi encontrado em um cemitério.

Ao chegar ao posto, os policiais constataram que o motorista havia se evadido do local. O frentista relatou que o carro entrou no posto parecendo estar descontrolado, colidindo com a bomba de combustível e com ele. Depois disso, o condutor do veículo saiu caminhando em direção ao bairro São Judas Tadeu.

Segundo os militares, o homem foi encontrado na entrada do cemitério do São Vicente e ainda tentou fingir não saber de nada, sem explicar o motivo de estar ali.

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O motorista recebeu voz de prisão e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Na ocorrência da Polícia Militar consta que, na abordagem, foi visível aos militares que o senhor estava sob efeito de álcool.

O frentista foi encaminhado a um hospital do município, queixando-se de dores no ombro. Já o motorista foi levado para a 15ª Delegacia Regional de Colatina.

Motorista invade posto, bate em bomba e atropela frentista em Colatina Crédito: Redes sociais

MOTORISTA AUTUADO

Por meio de nota enviada na manhã desta segunda-feira (26), a Polícia Civil afirmou que o conduzido de 39 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de praticar lesão corporal na direção de veículo automotor com causa de aumento por deixar de prestar socorro à vítima e por conduzir veículo automotor sob efeito de álcool. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

O QUE DIZ A IRMÃ DA VÍTIMA

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta Noroeste, a irmã do motorista, Joana Darc Silva Martins Costa, contou que Milton pode ter entrado no posto após desviar um carro preto e que teria saído do local com medo de represálias.

"Pelas imagens do videomonitoramento, tinha um carro preto e parece que ele desviou desse carro. Não sei se a direção do carro falhou e ele veio e bateu na bomba. Na verdade, ele não saiu do local. Saiu do carro e foi andando normalmente até um ponto que tem aqui do lado e foi conversar com o motorista do carro preto. Por medo de represálias, quem estava perto dele que falou pra ele sair do local. Só por isso que ele saiu", afirmou.