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Chamas altas

Incêndio se espalha em área de vegetação de Colatina

A fumaça gerada pelo fogo no bairro Fioravante Marino foi vista de outras partes da cidade; Bombeiros foram acionados e conseguiram controlar o foco da queimada

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 14:49

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

25 jul 2021 às 14:49
A fumaça gerada pelo fogo no bairro Fioravante Marino foi vista de outras partes da cidade. Os Bombeiros foram acionados
Incêndio em vegetação chama atenção em Colatina Crédito: Internauta
Um incêndio chamou a atenção dos moradores de Colatina, na região Norte do Estado, neste sábado (24). As chamas ficaram altas, geraram muita fumaça, e foram registradas por moradores de vários pontos da cidade.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi no bairro Fioravante Marino e eles foram acionados por volta das 17h. Quando a equipe chegou ao local, o fogo estava se espalhando por uma área de vegetação, mas a corporação conseguiu conter o incêndio.
Os Bombeiros informaram que as chamas não atingiram nenhuma edificação e ninguém ficou ferido. A área queimada fica próximo a um loteamento residencial.

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