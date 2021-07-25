Incêndio se espalha em área de vegetação de Colatina

Um incêndio chamou a atenção dos moradores de Colatina, na região Norte do Estado, neste sábado (24). As chamas ficaram altas, geraram muita fumaça, e foram registradas por moradores de vários pontos da cidade.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi no bairro Fioravante Marino e eles foram acionados por volta das 17h. Quando a equipe chegou ao local, o fogo estava se espalhando por uma área de vegetação, mas a corporação conseguiu conter o incêndio.
Os Bombeiros informaram que as chamas não atingiram nenhuma edificação e ninguém ficou ferido. A área queimada fica próximo a um loteamento residencial.