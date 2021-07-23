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Noroeste

Vídeo: veículo explode com motorista dentro em Nova Venécia

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência; causa ainda é investigada

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 17:12

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

23 jul 2021 às 17:12
Um veículo explodiu em uma das avenidas mais movimentadas de Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (23). Uma câmera de monitoramento flagrou o acidente, ocorrido na Avenida Vitória. Assista:
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista teve apenas escoriações leves, e ainda não é possível saber a causa do acidente. Apenas uma perícia pode apontar o que aconteceu. “Se o proprietário do veículo solicitar a perícia é que teremos uma resposta. Mas por ser um fato atípico, faremos um estudo de caso”, afirmou em nota.

Veículo explode com motorista dentro em Nova Venécia

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