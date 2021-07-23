Vídeo: veículo explode com motorista dentro em Nova Venécia

Um veículo explodiu em uma das avenidas mais movimentadas de Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (23). Uma câmera de monitoramento flagrou o acidente, ocorrido na Avenida Vitória. Assista:
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista teve apenas escoriações leves, e ainda não é possível saber a causa do acidente. Apenas uma perícia pode apontar o que aconteceu. “Se o proprietário do veículo solicitar a perícia é que teremos uma resposta. Mas por ser um fato atípico, faremos um estudo de caso”, afirmou em nota.