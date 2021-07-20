Patrão mata funcionário com paulada na cabeça em São Mateus

Um patrão matou o próprio funcionário após um desentendimento entre os dois em uma fábrica de blocos em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (20). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que o trabalhador tentou golpear o empresário com uma faca e acabou atingido com a paulada na cabeça.
A Polícia Militar informou que quando a equipe chegou ao local, a vítima já estava sendo atendida por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constataram a morte da vítima ainda na fábrica, que fica na estrada de Barra Nova.
Segundo a PM, testemunhas contaram que o proprietário da fábrica chegou pela manhã à fábrica e foi acordar o funcionário para trabalhar. Ele morava no local de trabalho, pois estava em situação de rua e não tinha onde viver. Neste momento, a vítima começou a ofender o patrão, que pediu para que o homem deixasse o local, pois não aceitava esse tipo de tratamento.
As testemunhas contaram ainda que o funcionário pegou uma bicicleta e saiu da fábrica, mas retornou em seguida, pegou uma faca e partiu para cima do patrão, que tentou fugir, mas foi perseguido. O empresário conseguiu pegar um pedaço de madeira para se defender e deu um golpe na cabeça do funcionário quando ele tentou lhe dar uma facada.
Ainda de acordo com as testemunhas, o proprietário da fábrica ficou com medo e se retirou da fábrica após o fato dizendo que iria se apresentar na delegacia com seu advogado.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e, até o momento, o suspeito de cometer o homicídio não foi detido ou se apresentou à polícia.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.