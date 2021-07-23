Homem é preso suspeito de matar o próprio cunhado em Vila Pavão

Crime está sendo investigado pela Delegacia de Nova Venécia Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Um homem de 39 anos foi preso, suspeito de matar o próprio cunhado em Vila Pavão , no Noroeste do Espírito Santo . O crime aconteceu no dia 13 de junho e teria sido cometido pois a vítima descobriu que a irmã era agredida e ameaçada pelo companheiro. O homem, de 34 anos, foi assassinado em Córrego do Cascudo, no interior do município.

“A vítima, sabendo que a irmã estava sendo maltratada pelo marido, foi até a casa do casal e retirou a irmã de lá. Os dois homens entraram em uma discussão, e foi quando o suspeito pegou a arma e efetuou os disparos”, explicou o titular da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, delegado Douglas Sperandio.

Ainda segundo o responsável pelo caso, o suspeito e a mulher já foram intimados a prestarem depoimentos na delegacia, mas ambos mentiram e omitiram os fatos. “Testemunhas foram ouvidas e alegaram que a mulher foi ameaçada pelo companheiro para não falar a verdade”, disse Sperandio.

A PRISÃO

Os policiais prenderam o homem em cumprimento de mandado de prisão temporária. O suspeito foi encontrado dentro da residência da mãe dele e estava se preparando para fugir do local.