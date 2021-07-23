Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avenida Carlos Lindenberg

Pastor é assassinado quando seguia para o trabalho em Vila Velha

Genivaldo Reis dos Santos, de 50 anos, que trabalhava como vigilante, seguia de bicicleta quando foi alvejado na altura do bairro Zumbi dos Palmares, próximo ao viaduto da Avenida Carlos Lindenberg, na noite desta quinta-feira (23)

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 12:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2021 às 12:01
Vigilante foi assassinado quando seguia para o trabalho em Vila Velha
Vigilante foi assassinado quando seguia para o trabalho em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um vigilante de 50 anos foi morto a caminho do trabalho na noite desta quinta-feira (22), no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na Grande Vitória. De acordo com a polícia, o crime aconteceu na Avenida Carlos Lindenberg, próximo ao viaduto.
Genivaldo Reis dos Santos foi atingido com um tiro no peito e seguia para o trabalho de bicicleta. O homem trabalhava como vigilante há cerca de dois meses e também era pastor de uma igreja no bairro Aribiri, onde morava com a família.

Veja Também

Homem é morto a tiros em Barramares, Vila Velha

PM faz buscas com apoio de helicóptero, mas trio armado foge em Vila Velha

Suspeitos de tráfico e de cobrar taxa de trabalhadores são presos em Vila Velha

Durante o dia, ele ainda trabalhava como pedreiro. Na mochila dele, policiais encontraram uma réplica de pistola e um carregador. Parentes do vigilante contaram que ele sempre costumava ligar para avisar que tinha chegado ao trabalho, mas na noite desta quarta-feira não ligou.
Preocupados, eles tentaram ligar várias vezes para ele, mas não conseguiram falar. O filho e o genro decidiram procurá-lo e fizeram o mesmo trajeto de Genivaldo. Foi quando o encontraram caído e várias pessoas em volta.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando a ambulância chegou ao local o vigilante já estava morto. O crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e nenhum suspeito foi preso.
Com informações do G1 ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Avenida Carlos Lindenberg Dhpp Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados