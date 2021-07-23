Pastor é assassinado quando seguia para o trabalho em Vila Velha

Vigilante foi assassinado quando seguia para o trabalho em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um vigilante de 50 anos foi morto a caminho do trabalho na noite desta quinta-feira (22), no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha , na Grande Vitória. De acordo com a polícia, o crime aconteceu na Avenida Carlos Lindenberg, próximo ao viaduto.

Genivaldo Reis dos Santos foi atingido com um tiro no peito e seguia para o trabalho de bicicleta. O homem trabalhava como vigilante há cerca de dois meses e também era pastor de uma igreja no bairro Aribiri, onde morava com a família.

Durante o dia, ele ainda trabalhava como pedreiro. Na mochila dele, policiais encontraram uma réplica de pistola e um carregador. Parentes do vigilante contaram que ele sempre costumava ligar para avisar que tinha chegado ao trabalho, mas na noite desta quarta-feira não ligou.

Preocupados, eles tentaram ligar várias vezes para ele, mas não conseguiram falar. O filho e o genro decidiram procurá-lo e fizeram o mesmo trajeto de Genivaldo. Foi quando o encontraram caído e várias pessoas em volta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando a ambulância chegou ao local o vigilante já estava morto. O crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e nenhum suspeito foi preso.