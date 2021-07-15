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De família

Pai e tio de Richarlison vestem a camisa do Nova Venécia na Série B do Capixabão

Antônio e Elton, de 45 e 37 anos, pai e tio de Richarlison, respectivamente, foram anunciados como atacantes da equipe do Norte do Estado

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 08:28

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

15 jul 2021 às 08:28
Richarlison ao lado do pai, Antônio, que vai disputar a Série B Capixaba pelo Nova Venécia
Richarlison ao lado do pai, Antônio, que vai disputar a Série B Capixaba pelo Nova Venécia Crédito: Reprodução/Facebook/Richarlison
Muitos brasileiros têm o sonho de se tornarem jogadores de futebol. Chegar até o profissional, porém, é uma tarefa difícil e exige dedicação e empenho desde muito cedo. Para Antônio Marcos de Andrade, de 45 anos, e Elton de Andrade, de 37, porém, a chance veio de forma tardia: eles são, respectivamente, pai e tio do atacante Richarlison, do Everton-ING e da Seleção Brasileira, e farão parte do elenco do Nova Venécia Futebol Clube na Série B do Campeonato Capixaba.
A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Richarlison. E a dupla não pretende fazer apenas figuração: eles participaram da pré-temporada da equipe e estão em plena forma física para participar de jogos pela equipe do Norte do Estado. E dá até para dizer que o "Pombo" puxou o pai, já que Antônio - assim como Elton - foi anunciado como atacante da equipe, mesma posição em que atua o camisa 10 da Seleção Olímpica.
A assessoria do atacante do Everton, da Inglaterra, ainda explicou que Antônio, que também é presidente do Nova Venécia, ainda estuda Educação Física. Tanto ele quanto Elton sempre tiveram o sonho de se profissionalizarem no futebol, mas nunca tiveram a oportunidade e atuavam em competições amadoras.
Os nomes de Elton e Antônio constam no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desde a última sexta-feira (9). Com isso, eles estão regularizados para disputarem a competição.
Pai e tio de Richarlison foram inscritos para a Série B Capixaba pelo Nova Venécia FC
Pai e tio de Richarlison foram inscritos para a Série B Capixaba pelo Nova Venécia FC Crédito: Reprodução/Instagram/Nova Venécia FC

EMBAIXADOR DO CLUBE

Um dos principais destaques do Everton, time que fica na cidade de Liverpool, no Norte da Inglaterra e titular da Seleção Brasileira, Richarlison decidiu fincar suas raízes ainda mais no futebol capixaba. O camisa sete se tornou embaixador do Nova Venécia Futebol Clube, time de sua cidade natal, no Norte do Estado.
Seleção
Richarlison se tornou embaixador do Nova Venécia, time de sua cidade natal Crédito: Paulo Souza
Atacando de embaixador, Richarlison vai emprestar a sua imagem para ações de marketing e captação de patrocínios do novo clube. O "Pombo" revela que sempre sonhou em ver um time profissional jogando na sua cidade e, por isso, decidiu ajudar.
"Eu sempre quis ajudar para que Nova Venécia voltasse a ter um time profissional (o último foi o Veneciano no início dos anos 2000). A última vez que isso aconteceu eu tinha só 7 anos e não pude acompanhar direito. Por isso, quando soube do projeto, me coloquei à disposição para apoiar da maneira que puder, pois sei que isso será muito importante para a minha cidade como um todo e para várias crianças que têm o mesmo sonho que o meu, de jogar bola", afirmou.

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