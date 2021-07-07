Seleção olímpica terá capixaba Richarlison com a camisa 10; veja numeração

Richarlison durante partida da seleção Crédito: Paulo Souza

A seleção brasileira de futebol masculino, que buscará a sua segunda medalha de ouro consecutiva nos Jogos Olímpicos, já sabe a numeração de seus 22 jogadores para a disputa do torneio em Tóquio-2020. A Fifa divulgou nesta quarta-feira a relação dos atletas convocados para a competição e no time comandado pelo técnico André Jardine o atacante Richarlison ficou com a camisa 10, enquanto que o lateral-direito Daniel Alves usará a 13.

Na semana passada, em um trote com colegas da seleção principal na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), Richarlison brincou que tinha ligado para André Jardine e pedido a camisa 10.

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Na lista publicada pela Fifa em seu site oficial, o zagueiro Gabriel Magalhães aparece com o número 4, mas o jogador foi cortado da relação na terça-feira por lesão. A CBF ainda não anunciou um substituto.

Além do goleiro Santos, que utilizará a número 1, e Daniel Alves, o terceiro jogador com idade acima dos 24 anos é o zagueiro Diego Carlos, que ganhou a camisa 3. Douglas Luiz, que assim como Richarlison disputa a Copa América com a seleção principal, é o camisa 5.

Com um grupo reduzido, nove jogadores até esta quarta-feira, a seleção olímpica iniciou a preparação para os Jogos de Tóquio-2020 na quinta-feira passada, em São Paulo. Na última segunda, alguns atletas foram vacinados contra a covid-19.

Inicialmente, a CBF tinha previsto uma escala do grupo em Doha, no Catar. Porém, houve uma alteração na logística e agora a seleção seguirá nesta sexta-feira de São Paulo até a Cidade do México, onde será feita uma escala para o voo direto para o Japão.

O Brasil estreia nos Jogos de Tóquio-2020 no próximo dia 22 contra a Alemanha. No dia 25, a equipe enfrenta a Costa do Marfim e, no dia 28, fecha a fase de grupos contra a Arábia Saudita.

Confira a numeração dos jogadores para a Olimpíada:

1 - Santos 2 - Gabriel Menino 3 - Diego Carlos 4 - Gabriel Magalhães* 5 - Douglas Luiz 6 - Guilherme Arana 7 - Paulinho 8 - Bruno Guimarães 9 - Matheus Cunha 10 - Richarlison 11 - Antony 12 - Brenno 13 - Daniel Alves 14 - Bruno Fuchs 15 - Nino 16 - Abner 17 - Douglas Augusto 18 - Matheus Henrique 19 - Reinier 20 - Claudinho 21 - Gabriel Martinelli 22 - Lucão