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Jogos de Tóquio

Seleção olímpica terá capixaba Richarlison com a camisa 10; veja numeração

Na semana passada, em um trote com colegas da seleção principal na Granja Comary, Richarlison brincou que tinha ligado para André Jardine e pedido a camisa 10

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 15:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jul 2021 às 15:46
Seleção
Richarlison durante partida da seleção Crédito: Paulo Souza
A seleção brasileira de futebol masculino, que buscará a sua segunda medalha de ouro consecutiva nos Jogos Olímpicos, já sabe a numeração de seus 22 jogadores para a disputa do torneio em Tóquio-2020. A Fifa divulgou nesta quarta-feira a relação dos atletas convocados para a competição e no time comandado pelo técnico André Jardine o atacante Richarlison ficou com a camisa 10, enquanto que o lateral-direito Daniel Alves usará a 13.
Na semana passada, em um trote com colegas da seleção principal na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), Richarlison brincou que tinha ligado para André Jardine e pedido a camisa 10.
Na lista publicada pela Fifa em seu site oficial, o zagueiro Gabriel Magalhães aparece com o número 4, mas o jogador foi cortado da relação na terça-feira por lesão. A CBF ainda não anunciou um substituto.
Além do goleiro Santos, que utilizará a número 1, e Daniel Alves, o terceiro jogador com idade acima dos 24 anos é o zagueiro Diego Carlos, que ganhou a camisa 3. Douglas Luiz, que assim como Richarlison disputa a Copa América com a seleção principal, é o camisa 5.
Com um grupo reduzido, nove jogadores até esta quarta-feira, a seleção olímpica iniciou a preparação para os Jogos de Tóquio-2020 na quinta-feira passada, em São Paulo. Na última segunda, alguns atletas foram vacinados contra a covid-19.

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Inicialmente, a CBF tinha previsto uma escala do grupo em Doha, no Catar. Porém, houve uma alteração na logística e agora a seleção seguirá nesta sexta-feira de São Paulo até a Cidade do México, onde será feita uma escala para o voo direto para o Japão.
O Brasil estreia nos Jogos de Tóquio-2020 no próximo dia 22 contra a Alemanha. No dia 25, a equipe enfrenta a Costa do Marfim e, no dia 28, fecha a fase de grupos contra a Arábia Saudita.
Confira a numeração dos jogadores para a Olimpíada:
1 - Santos

2 - Gabriel Menino

3 - Diego Carlos

4 - Gabriel Magalhães*

5 - Douglas Luiz

6 - Guilherme Arana

7 - Paulinho

8 - Bruno Guimarães

9 - Matheus Cunha

10 - Richarlison

11 - Antony

12 - Brenno

13 - Daniel Alves

14 - Bruno Fuchs

15 - Nino

16 - Abner

17 - Douglas Augusto

18 - Matheus Henrique

19 - Reinier

20 - Claudinho

21 - Gabriel Martinelli

22 - Lucão

* cortado por lesão; ainda sem substituto

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