Capixaba na lista do último torneio da seleção de handebol antes da Olimpíada

Capixaba Vinícius Teixeira está perto de garantir a vaga em Tóquio Crédito: Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) / Divulgação

O pivô capixaba Vinícius Teixeira está mais perto de representar a seleção brasileira na Olimpíada de Tóquio. O atleta está na lista para o último torneio que será disputado antes dos Jogos Olímpicos. A convocação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), nesta segunda-feira (05).

(Veja a lista completa) No total, foram chamados 16 jogadores, dos 21 que já estavam com a seleção brasileira, em um período de treinos em Portugal. A equipa canarinho está na Europa desde 14 de junho. Natural de Linhares , no Norte do Espírito Santo , Teixeira é um dos dois pivôs chamados. O outro atleta da posição é Rogério Moraes.

Os atletas convocados seguirão para a Alemanha, no próximo dia 8, para disputar o Torneio de Nuremberg. O Brasil enfrentará os donos da casa, no dia 9, e o Egito, no dia 10. Após a competição, o técnico terá que reduzir a lista de atletas para 15 nomes que representarão o Brasil na disputa pelo inédito ouro olímpico na modalidade.

Durante a preparação em Portugal, a seleção masculina do Brasil enfrentou os portugueses em amistoso realizado em Nazaré e saiu de quadra com uma vitória por 34 a 28.

GRUPO DÍFICIL EM TÓQUIO

A equipe brasileira tem Noruega, França, Espanha, Argentina e Alemanha como adversários na primeira fase dos Jogos Olímpicos. A estreia será contra os noruegueses, atuais campeões mundiais, no dia 23 de julho, às 21h. Das seis seleções, os quatro primeiros seguem às quartas de final, quando começam os confrontos eliminatórios.

CLASSIFICAÇÃO SUADA

A vaga para as Olimpíadas de Tóquio veio no sufoco. O passaporte foi carimbado em março deste ano, quando o Brasil terminou o torneio pré-olímpico disputado em Montenegro na segunda colocação. O Brasil bateu o Chile por 26 a 24, mas teve que esperar a vitória da Noruega sobre a Coreia do Sul por 44 a 31 para comemorar a conquista. Com o resultado, a seleção garantiu o primeiro lugar no grupo e a viagem ao Japão.

When your goalkeeper saves more than half the shots that come his way ? 15 saves from @leotercariol62 were key in helping ?? Brazil taking their critical win tonight!#Tokyo2020 @CBHb1 pic.twitter.com/DWqKyy1YRK — International Handball Federation (@ihf_info) March 14, 2021

CAPIXABA JÁ FEZ PARTE DE MOMENTO HISTÓRICO

Capixaba Vinicius Teixeira em ação pela seleção Crédito: Arquivo Pessoal