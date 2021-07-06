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Mais perto de Tóquio

Capixaba na lista do último torneio da seleção de handebol antes da Olimpíada

O pivô Vinicius Teixeira, natural de Linhares, já estava com a seleção em um período de treinos em Portugal. Foram 16 atletas um convocados para um torneio de preparação. Porém, elenco será reduzido para 15 nomes que vão disputar os Jogos de Tóquio

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 07:00

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

06 jul 2021 às 07:00
Capixaba Vinícius Teixeira está perto de garantir a vaga em Tóquio
Capixaba Vinícius Teixeira está perto de garantir a vaga em Tóquio Crédito: Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) / Divulgação
O pivô capixaba Vinícius Teixeira está mais perto de representar a seleção brasileira na Olimpíada de Tóquio. O atleta está na lista para o último torneio que será disputado antes dos Jogos Olímpicos. A convocação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), nesta segunda-feira (05).
No total, foram chamados 16 jogadores, dos 21 que já estavam com a seleção brasileira, em um período de treinos em Portugal. A equipa canarinho está na Europa desde 14 de junho.  Natural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, Teixeira é um dos dois pivôs chamados. O outro atleta da posição é Rogério Moraes. (Veja a lista completa)
Os atletas convocados seguirão para a Alemanha, no próximo dia 8, para disputar o Torneio de Nuremberg. O Brasil enfrentará os donos da casa, no dia 9, e o Egito, no dia 10. Após a competição, o técnico terá que reduzir a lista de atletas para 15 nomes que representarão o Brasil na disputa pelo inédito ouro olímpico na modalidade.
Durante a preparação em Portugal, a seleção masculina do Brasil enfrentou os portugueses em amistoso realizado em Nazaré e saiu de quadra com uma vitória por 34 a 28. 

GRUPO DÍFICIL EM TÓQUIO 

A equipe brasileira tem Noruega, França, Espanha, Argentina e Alemanha como adversários na primeira fase dos Jogos Olímpicos. A estreia será contra os noruegueses, atuais campeões mundiais, no dia 23 de julho, às 21h. Das seis seleções, os quatro primeiros seguem às quartas de final, quando começam os confrontos eliminatórios.

CLASSIFICAÇÃO SUADA

A vaga para as Olimpíadas de Tóquio veio no sufoco. O passaporte foi carimbado em março deste ano, quando o Brasil terminou o torneio pré-olímpico disputado em Montenegro na segunda colocação. O Brasil bateu o Chile por 26 a 24, mas teve que esperar a vitória da Noruega sobre a Coreia do Sul por 44 a 31 para comemorar a conquista. Com o resultado, a seleção garantiu o primeiro lugar no grupo e a viagem ao Japão.

CAPIXABA JÁ FEZ PARTE DE MOMENTO HISTÓRICO

Vinicius Teixeira foi um dos destaques de um momento histórico para a seleção brasileira. Em 2019, o capixaba fez parte da equipe que chegou ao nono lugar no mundial da modalidade, disputado na Alemanha, que é a melhor campanha do Brasil em mundiais na história da competição.
Capixaba Vinicius Teixeira está entre os 21 convocados no Handebol
Capixaba Vinicius Teixeira em ação pela seleção Crédito: Arquivo Pessoal
Na campanha, o Brasil venceu Croácia, Rússia e Sérvia, seleções consideradas potências na modalidade. Na ocasião, Vinicius destacou o bom trabalho que fez durante o ano de 2018 e que foi coroado com o momento histórico vivido pela equipe. O capixaba ressaltou também a capacidade da seleção de jogar de igual para igual com seleções com mais tradição no esporte.

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