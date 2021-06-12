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Ginástica Rítmica

Com as capixabas Déborah e Geovanna, conjunto brasileiro conquista vaga olímpica

Déborah Medradro e Geovanna Santos brilharam ao lado de Bárbara Galvão, Beatriz Linhares e Duda Araraki. Conjunto brasileiro venceu o Pan de Ginástica Rítmica e garantiu vaga nas Olimpíadas de Tóquio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2021 às 20:22

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 20:22

Déborah Medrado e Geovanna Santos estão classificadas para as Olimpíadas de Tóquio
Déborah Medrado e Geovanna Santos estão classificadas para as Olimpíadas de Tóquio Crédito: Ricardo Bufolin/CBG
Com as capixabas Déborah Medrado e Geovanna Santos na equipe, o conjunto brasileiro de ginástica rítmica, que conta também com Bárbara Galvão, Beatriz Linhares e Duda Araraki, foi campeão do Pan-Americano da modalidade, na noite deste sábado (12), no Rio de Janeiro, e garantiu a vaga nas Olimpíadas de Tóquio.
Na sexta-feira (11), primeiro dia de competição, quando foi realizada a prova com cinco bolas, o conjunto brasileiro terminou na segunda colocação, atrás da equipe do México. Já neste sábado, as meninas mostraram força para virar o jogo. O conjunto brasileiro levou a melhor na prova de três arcos e dois pares de maças, fechando com a nota 35.950. Já as mexicanas levaram 35.100.
No somatório das notas dos dois dias, o Brasil terminou na frente: 74.400, contra 73.300 das mexicanas, garantiu o título e consequentemente a vaga olímpica.

INDIVIDUAL

No individual geral, o Brasil não conseguiu conquistar a vaga olímpica. A capixaba Natália Gaudio terminou o Pan com a medalha de bronze. Melhor atleta brasileira na competição, Bárbara Domingos conquistou a medalha de prata. O ouro e a vaga olímpica ficaram com a mexicana Rut Castillo.

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