Com as capixabas Déborah e Geovanna, conjunto brasileiro conquista vaga olímpica

Com as capixabas Déborah Medrado e Geovanna Santos na equipe, o conjunto brasileiro de ginástica rítmica, que conta também com Bárbara Galvão, Beatriz Linhares e Duda Araraki, foi campeão do Pan-Americano da modalidade, na noite deste sábado (12), no Rio de Janeiro, e garantiu a vaga nas Olimpíadas de Tóquio.
Na sexta-feira (11), primeiro dia de competição, quando foi realizada a prova com cinco bolas, o conjunto brasileiro terminou na segunda colocação, atrás da equipe do México. Já neste sábado, as meninas mostraram força para virar o jogo. O conjunto brasileiro levou a melhor na prova de três arcos e dois pares de maças, fechando com a nota 35.950. Já as mexicanas levaram 35.100.
No somatório das notas dos dois dias, o Brasil terminou na frente: 74.400, contra 73.300 das mexicanas, garantiu o título e consequentemente a vaga olímpica.
INDIVIDUAL
No individual geral, o Brasil não conseguiu conquistar a vaga olímpica. A capixaba Natália Gaudio terminou o Pan com a medalha de bronze. Melhor atleta brasileira na competição, Bárbara Domingos conquistou a medalha de prata. O ouro e a vaga olímpica ficaram com a mexicana Rut Castillo.