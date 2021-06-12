Com as capixabas Déborah e Geovanna, conjunto brasileiro conquista vaga olímpica

Déborah Medrado e Geovanna Santos estão classificadas para as Olimpíadas de Tóquio Crédito: Ricardo Bufolin/CBG

Com as capixabas Déborah Medrado e Geovanna Santos na equipe, o conjunto brasileiro de ginástica rítmica, que conta também com Bárbara Galvão, Beatriz Linhares e Duda Araraki, foi campeão do Pan-Americano da modalidade, na noite deste sábado (12), no Rio de Janeiro, e garantiu a vaga nas Olimpíadas de Tóquio.

Na sexta-feira (11), primeiro dia de competição, quando foi realizada a prova com cinco bolas, o conjunto brasileiro terminou na segunda colocação, atrás da equipe do México. Já neste sábado, as meninas mostraram força para virar o jogo. O conjunto brasileiro levou a melhor na prova de três arcos e dois pares de maças, fechando com a nota 35.950. Já as mexicanas levaram 35.100.

No somatório das notas dos dois dias, o Brasil terminou na frente: 74.400, contra 73.300 das mexicanas, garantiu o título e consequentemente a vaga olímpica.

?VAGA OLÍMPICA?



A equipe de ginástica rítmica do ?? está nos @JogosOlimpicos de #Tokyo2020 ! ???



Vaga conquistada após apresentação impecável no Campeonato Pan-americano, no Rio de Janeiro!



Que lindo!! ??? pic.twitter.com/Tij16t4KkZ — Time Brasil (@timebrasil) June 12, 2021

INDIVIDUAL