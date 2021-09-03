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Drogas

Cinco homens são presos suspeitos de tráfico no Caparaó

Três tabletes de maconha foram apreendidos na ação, que contou com o apoio da polícia de Espera Feliz, município de Minas Gerais
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 set 2021 às 11:47

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 11:47

Cinco homens são presos por tráfico de drogas no Caparaó
Cinco homens são presos por tráfico de drogas no Caparaó Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Cinco pessoas foram presas em Dores do Rio Preto, Região do Caparaó, na noite desta quinta-feira (2) em uma operação da Polícia Civil e da Polícia Militar. Três tabletes de maconha foram apreendidos na ação, que contou com o apoio da polícia de Espera Feliz, município de Minas Gerais.
Segundo informações da polícia, os cinco homens, que não tiveram o nome revelado, foram presos por mandados de prisão preventiva após investigação de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Durante a operação também foram apreendidos material para preparação e embalagem das drogas, que seriam comercializadas no município de Dores do Rio Preto. Após serem ouvidos, os presos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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