Cinco homens são presos suspeitos de tráfico no Caparaó

Cinco pessoas foram presas em Dores do Rio Preto, Região do Caparaó, na noite desta quinta-feira (2) em uma operação da Polícia Civil e da Polícia Militar. Três tabletes de maconha foram apreendidos na ação, que contou com o apoio da polícia de Espera Feliz, município de Minas Gerais.
Segundo informações da polícia, os cinco homens, que não tiveram o nome revelado, foram presos por mandados de prisão preventiva após investigação de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Durante a operação também foram apreendidos material para preparação e embalagem das drogas, que seriam comercializadas no município de Dores do Rio Preto. Após serem ouvidos, os presos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.