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Fugia de cães

Capivara é resgatada dentro de banco em Alegre; veja vídeo

Acionada, a Polícia Militar Ambiental resgatou o animal, que foi solto em uma mata na manhã desta sexta-feira (3)

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 10:45

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 set 2021 às 10:45
Capivara é resgatada dentro de banco em Alegre
Capivara é resgatada dentro de banco em Alegre Crédito: Reprodução/ Polícia Militar Ambiental
Uma capivara foi parar dentro de uma agência bancária, para tentar fugir de cães de rua, na manhã desta sexta-feira (3) em Alegre, na Região do Caparaó. A Polícia Militar Ambiental foi acionada e resgatou o animal, que foi solto em uma mata. 
Segundo o relato dos moradores aos policiais, a capivara teria entrado no banco, pois estava sendo acuada por cachorros de rua. Os militares contaram que tiveram trabalho para pegar o bicho.
A Polícia Ambiental alertou que a capivara é um roedor que vive perto das águas e que atrás da agência está localizado o Rio Alegre. “O animal teria saído do habitat em busca de alimento, pois Praça 6 de Janeiro em Alegre é perto da bifurcação dos dois rios que cortam a cidade. Trata-se de um macho, jovem, aparentemente saudável, por isso a soltura imediata, para evitar o estresse do animal”, disse o comandante do 2° Pelotão da 4ª Companhia, Tenente Ailton Nunes Jr.
O animal foi solto próximo a um fragmento de mata e um curso d'água distante da zona urbana. A Polícia Ambiental informa que a fauna silvestre é protegida pela lei que, para qualquer recolhimento de animais, pode ser acionada em Alegre pelo telefone (28) 3553-1398 ou 190.

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