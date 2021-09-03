Capivara é resgatada dentro de banco em Alegre; veja vídeo

Capivara é resgatada dentro de banco em Alegre Crédito: Reprodução/ Polícia Militar Ambiental

Uma capivara foi parar dentro de uma agência bancária, para tentar fugir de cães de rua, na manhã desta sexta-feira (3) em Alegre , na Região do Caparaó. A Polícia Militar Ambiental foi acionada e resgatou o animal, que foi solto em uma mata.

Segundo o relato dos moradores aos policiais, a capivara teria entrado no banco, pois estava sendo acuada por cachorros de rua. Os militares contaram que tiveram trabalho para pegar o bicho.

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A Polícia Ambiental alertou que a capivara é um roedor que vive perto das águas e que atrás da agência está localizado o Rio Alegre. “O animal teria saído do habitat em busca de alimento, pois Praça 6 de Janeiro em Alegre é perto da bifurcação dos dois rios que cortam a cidade. Trata-se de um macho, jovem, aparentemente saudável, por isso a soltura imediata, para evitar o estresse do animal”, disse o comandante do 2° Pelotão da 4ª Companhia, Tenente Ailton Nunes Jr.