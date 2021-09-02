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Passeando na chuva

Jiboia de 2,5 metros aparece nas ruas de bairro e é resgatada na Serra

Cobra foi flagrada por moradores na rua Luiz Preste, em Enseada de Jacaraípe. Fiscais ambientais dizem que é o maior animal da espécie já resgatado pela equipe

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 18:02

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

02 set 2021 às 18:02
Jibóia é encontrada nas ruas de Enseada de Jacaraípe, na Serra
Jiboia foi encontrada na rua Luiz Preste, no bairro Enseada de Jacaraípe, na Serra. Crédito: Divulgação | Semma-PMS
Após as chuvas que atingiram o Espírito Santo, uma grande jiboia foi encontrada passeando pelas ruas do bairro Enseada de Jacaraípe, na Serra, na manhã desta quinta-feira (2), deixando moradores curiosos e espantados.
Um grupo de moradores conseguiu capturar o animal na rua Luiz Preste e o colocou dentro de um barril. Em seguida, após acionamento, uma equipe de fiscalização ambiental do município foi acionada para realizar o resgate. 
Segundo a Prefeitura da Serra, o réptil mede cerca de 2,5 metros de comprimento e é o maior animal da espécie já resgatado pela equipe de fiscalização. A cobra estava em boas condições e não foi necessário encaminhá-la ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Barcelona. O município informou que o animal foi solto na Lagoa Jacuném, próximo à região. 
À reportagem de A Gazeta, o biólogo Marco Bravo explica que mesmo tendo um tamanho que costuma assustar, a espécie de cobra brasileira não é venenosa e costuma utilizar a força muscular para realizar a captura de suas presas. "É um animal que costuma aparecer nas proximidades de lagoas, rios, praias, onde há natureza. Muitas vezes, em tempos mais chuvosos, bichos como cobras e escorpiões procuram abrigos secos", diz.
O biólogo também ressalta que, ao se depararem com uma jiboia, os moradores não devem tentar capturá-la ou amedrontá-la. A recomendação é acionar autoridades competentes. "Mesmo sendo uma cobra que não é venenosa, não é recomendado tentar capturá-la, pois é um animal de estatura grande e de forte musculatura, que pode machucar e esmagar. Por isso, é preciso ligar para os Bombeiros ou para a fiscalização ambiental", finaliza. 

O QUE FAZER SE ENCONTRAR UM ANIMAL SELVAGEM

A Prefeitura da Serra também alerta que, o morador que encontrar um animal silvestre em sua residência ou nas proximidades do local onde vive, deve acionar equipes de resgate imediatamente por meio do telefone (27) 99951-2321, ou ligar para o Ciodes, por meio do 190 — solicitando a transferência da ligação para a Polícia Ambiental.
É necessário ressaltar que a partir do acionamento, o comunicante deverá seguir as orientações e aguardar o profissional fazer o recolhimento. O animal será avaliado e poderá ser reintroduzido diretamente à natureza ou levado para centros específicos para a reabilitação na região da Grande Vitória.

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