Fotos registram animais que vivem no Parque da Pedra Azul

Água, plantas e animais: riquezas naturais do Corredor Ecológico entre o Parque de Pedra Azul ao Parque de Forno Grande Crédito: Leonardo Merçon

"Últimos Refúgios: da Pedra Azul ao Forno Grande". Esse é o título do trabalho do fotógrafo Leonardo Merçon em um dos cartões postais mais bonitos do Espírito Santo , o Parque Estadual da Pedra Azul, localizado em Domingos Martins, na região Serrana do Estado. Durante o período de quase dois anos, Leonardo com a equipe do Instituto Últimos Refúgios esteve presente na região, onde buscou capturar a beleza da biodiversidade existente no local.

Em entrevista à TV Gazeta, Leonardo contou que o grupo tem como lema principal de trabalho a frase "as pessoas só protegem aquilo que sabem que existem". A ideia inicial do projeto foi implementada, contando ao todo com 11 câmeras, para que uma extensa diversidade fosse incluída na ação.

Imagens registram a diversidade no Parque Estadual da Pedra Azul

"Nosso projeto desvenda segredos encontrados nas diferentes áreas da região e mostra para as pessoas que esses animais tão bonitos existem em um local mais perto do que imaginamos, por isso temos que protegê-los", destaca.

A unidade de conservação, um dos destinos turísticos mais procurados do Estado, também é fruto de grandes surpresas. Segundo o fotógrafo na entrevista, entre os parques de Pedra Azul e Forno Grande existe o "Corredor Ecológico ", uma faixa que permite o livre deslocamento de animais, dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal.

"Temos o aumento da variedade de espécies e de possibilidade de surpresas durante as expedições, ele é um celeiro de água, plantas, animais e vida", explica.

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E surpresas não faltaram durante o projeto. Leonardo explicou à TV Gazeta que, durante o momento sem visitantes no parque, devido à pandemia do novo coronavírus, uma câmera foi instalada na trilha de visitantes e foi responsável pela captura de uma onça em seu habitat natural. "Todas as imagens que estão no livro são de animais que estavam no parque, mas as pessoas não precisam ficar com medo, pois a onça tem mais medo da gente do que temos dela", ressaltou Leonardo.

Água, plantas e animais: riquezas naturais do Corredor Ecológico entre o Parque de Pedra Azul ao Parque de Forno Grande Crédito: Leonardo Merçon

No livro "Últimos Refúgios", entre as variadas mais de 250 fotografias, o leitor poderá encontrar animais que não são de costume do cotidiano dos moradores capixabas, mas que estão presentes no território diverso do Espírito Santo. "Temos mais de 10 mil fotos no total, que serão divulgadas por muito mais tempo, porém, entre as do livro pode ser exemplificada a da onça parda, a paca, algumas aves, mas a mais impressionante é a denominada ave bacurau-tesoura-gigante, a qual só tem uma foto registrada aqui no Estado", fala orgulhoso.