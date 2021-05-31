Prorrogado prazo de vacinação contra a febre aftosa para 800 mil animais ES

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) autorizou a prorrogação da primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Espírito Santo após solicitação do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) em consenso com representantes dos produtores rurais.
O objetivo da medida é evitar aglomerações nas revendas de vacina e nos escritórios do Idaf (para comprovações que precisem ser realizadas presencialmente). No Espírito Santo, deverão ser vacinados 800 mil bovinos e bubalinos na faixa etária de até 24 meses.
Com isso, a etapa que terminaria nesta segunda-feira (31) foi prorrogada até o dia 15 de junho, data limite para aquisição de vacina e vacinação dos animais; e até o dia 25 de junho para comprovação da imunização, que deve ser feita, preferencialmente, por meio eletrônico.
A Superintendência Federal de Agricultura no ES reforçou o alerta aos produtores de que o Estado é livre de febre aftosa com vacinação e, nessa condição, é obrigatório manter em dia a imunização de todo o rebanho, em cumprimento às normas internacionais.