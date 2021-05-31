Prorrogado prazo de vacinação contra a febre aftosa para 800 mil animais ES

Rebanhos de bovinos e bubalinos devem ser vacinados contra a febre aftosa Crédito: Wnderson Araujo/CNA/Trilux

O objetivo da medida é evitar aglomerações nas revendas de vacina e nos escritórios do Idaf (para comprovações que precisem ser realizadas presencialmente). No Espírito Santo, deverão ser vacinados 800 mil bovinos e bubalinos na faixa etária de até 24 meses.

Com isso, a etapa que terminaria nesta segunda-feira (31) foi prorrogada até o dia 15 de junho, data limite para aquisição de vacina e vacinação dos animais; e até o dia 25 de junho para comprovação da imunização, que deve ser feita, preferencialmente, por meio eletrônico.