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Prorrogado prazo de vacinação contra a febre aftosa para 800 mil animais ES

Objetivo da medida é evitar aglomerações nas revendas de vacina e nos escritórios do Idaf, no caso de comprovações que precisem ser realizadas presencialmente

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2021 às 15:48
Rebanhos de bovinos e bubalinos devem ser vacinados contra a febre aftosa
Rebanhos de bovinos e bubalinos devem ser vacinados contra a febre aftosa Crédito: Wnderson Araujo/CNA/Trilux
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) autorizou a prorrogação da primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Espírito Santo após solicitação do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) em consenso com representantes dos produtores rurais.
O objetivo da medida é evitar aglomerações nas revendas de vacina e nos escritórios do Idaf (para comprovações que precisem ser realizadas presencialmente). No Espírito Santo, deverão ser vacinados 800 mil bovinos e bubalinos na faixa etária de até 24 meses.

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Com isso, a etapa que terminaria nesta segunda-feira (31) foi prorrogada até o dia 15 de junho, data limite para aquisição de vacina e vacinação dos animais; e até o dia 25 de junho para comprovação da imunização, que deve ser feita, preferencialmente, por meio eletrônico. 
A Superintendência Federal de Agricultura no ES reforçou o alerta aos produtores de que o Estado é livre de febre aftosa com vacinação e, nessa condição, é obrigatório manter em dia a imunização de todo o rebanho, em cumprimento às normas internacionais.

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