Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
© Philipp Stahr | Comedy Wildlife Photo Awards
Inscrições abertas

Concurso vai eleger as fotos de animais mais engraçadas de 2021

As inscrições para o Prêmio de Fotografia de Comédia da Vida Selvagem estão abertas até o dia 30 de junho, para fotógrafos profissionais e amadores

Isabella Arruda

Repórter

Publicado em

21 jun 2021 às 16:27
Comedy Wildlife Photo Awards
"Lábios doces são para beijar", intitula fotógrafo Crédito: © Philipp Stahr | Comedy Wildlife Photo Awards
Animais selvagens de um jeito que você nunca viu. Essa é a proposta do Prêmio de Fotografia de Comédia da Vida Selvagem ("Comedy Wildlife Photography Awards", em inglês), um concurso que vem acontecendo desde 2015 e que busca apresentar aves, cangurus, leões e tantos outros bichos ao redor do mundo de uma forma hilária e irreverente. Tudo isso, com um olhar divertido, tem a função de promover consciência ambiental, além da conservação das espécies.
Comedy Wildlife Photo Awards
Uma das imagens selecionadas para o concurso mostra uma ave em posição divertida Crédito: © KT Wong | Comedy Wildlife Photo Awards
Para os interessados, as inscrições para o prêmio estão abertas até o dia 30 de junho, para fotógrafos profissionais e amadores. Em um prazo de seis semanas, especialistas escolherão os vencedores.
Valendo um safári no Quênia, país da África oriental, com impressionante biodiversidade, composto por savanas, regiões de lagos e montanhas, além de ser um lugar com animais selvagens, é claro. Além disso, quem for selecionado ganha assinatura de um programa de edição de imagens, o Affinity Photo, uma bolsa para câmera do ThinkThank e o título de Fotógrafo do Ano de Comédia da Vida Selvagem.
Comedy Wildlife Photo Awards
Fotógrafo quis representar ave com "humor matinal" característico Crédito: © Andrew Mayes | Comedy Wildlife Photo Awards
Os animais também serão contemplados pela premiação, sendo que 10% da renda arrecadada no concurso será revertida ao Save Wild Orangutans (Salve os Orangotangos Selvagens), responsável pela preservação da espécie em Bornéu, ilha na Ásia.
Comedy Wildlife Photo Awards
"Uhul, sextou" é a ideia que a fotógrafa quis transmitir com o canguru Crédito: © Lucy Beveridge | Comedy Wildlife Photo Awards

MOTIVAÇÃO PARA O PRÊMIO

O prêmio surgiu a partir da observação de Paul Joynson-Hicks, fotógrafo da vida selvagem, enquanto trabalhava na África do Sul. Ele passava horas na presença de animais incríveis e acabou ficando reflexivo sobre o quanto a humanidade interferia destrutivamente na natureza. Com o aumento da preocupação global com sustentabilidade, no entanto, ele começou a perceber que as imagens usadas em campanhas mostraram ângulos muito negativos da vida animal.
Olhando para as fotos que já havia tirado durante os 30 anos no continente africano, Paul viu algumas que o fizeram rir, como uma em que uma águia o olhava por dentro das patas traseiras. Foi aí que ele percebeu que um pouco de humor poderia trazer atenção da mídia para as questões ambientais e acabar engajando pessoas a tomarem uma atitude positiva.

Veja Também

De olho no Pet: as situações que colocam em risco seu animal em casa

Moluscos que transmitem doenças são vistos na Praia de Camburi

Linhares: 80 animais silvestres em cativeiro já foram resgatados em 2021

A Gazeta integra o

Saiba mais
Meio Ambiente Fotografia Ensaio fotográfico Mundo Animal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados