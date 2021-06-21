Concurso vai eleger as fotos de animais mais engraçadas de 2021

Animais selvagens de um jeito que você nunca viu. Essa é a proposta do Prêmio de Fotografia de Comédia da Vida Selvagem ("Comedy Wildlife Photography Awards", em inglês), um concurso que vem acontecendo desde 2015 e que busca apresentar aves, cangurus, leões e tantos outros bichos ao redor do mundo de uma forma hilária e irreverente. Tudo isso, com um olhar divertido, tem a função de promover consciência ambiental, além da conservação das espécies.
Para os interessados, as inscrições para o prêmio estão abertas até o dia 30 de junho, para fotógrafos profissionais e amadores. Em um prazo de seis semanas, especialistas escolherão os vencedores.
Valendo um safári no Quênia, país da África oriental, com impressionante biodiversidade, composto por savanas, regiões de lagos e montanhas, além de ser um lugar com animais selvagens, é claro. Além disso, quem for selecionado ganha assinatura de um programa de edição de imagens, o Affinity Photo, uma bolsa para câmera do ThinkThank e o título de Fotógrafo do Ano de Comédia da Vida Selvagem.
Os animais também serão contemplados pela premiação, sendo que 10% da renda arrecadada no concurso será revertida ao Save Wild Orangutans (Salve os Orangotangos Selvagens), responsável pela preservação da espécie em Bornéu, ilha na Ásia.
MOTIVAÇÃO PARA O PRÊMIO
O prêmio surgiu a partir da observação de Paul Joynson-Hicks, fotógrafo da vida selvagem, enquanto trabalhava na África do Sul. Ele passava horas na presença de animais incríveis e acabou ficando reflexivo sobre o quanto a humanidade interferia destrutivamente na natureza. Com o aumento da preocupação global com sustentabilidade, no entanto, ele começou a perceber que as imagens usadas em campanhas mostraram ângulos muito negativos da vida animal.
Olhando para as fotos que já havia tirado durante os 30 anos no continente africano, Paul viu algumas que o fizeram rir, como uma em que uma águia o olhava por dentro das patas traseiras. Foi aí que ele percebeu que um pouco de humor poderia trazer atenção da mídia para as questões ambientais e acabar engajando pessoas a tomarem uma atitude positiva.