Concurso vai eleger as fotos de animais mais engraçadas de 2021

"Lábios doces são para beijar", intitula fotógrafo Crédito: © Philipp Stahr | Comedy Wildlife Photo Awards

Animais selvagens de um jeito que você nunca viu. Essa é a proposta do Prêmio de Fotografia de Comédia da Vida Selvagem (" Comedy Wildlife Photography Awards ", em inglês), um concurso que vem acontecendo desde 2015 e que busca apresentar aves, cangurus, leões e tantos outros bichos ao redor do mundo de uma forma hilária e irreverente. Tudo isso, com um olhar divertido, tem a função de promover consciência ambiental, além da conservação das espécies.

Uma das imagens selecionadas para o concurso mostra uma ave em posição divertida Crédito: © KT Wong | Comedy Wildlife Photo Awards

Para os interessados, as inscrições para o prêmio estão abertas até o dia 30 de junho, para fotógrafos profissionais e amadores. Em um prazo de seis semanas, especialistas escolherão os vencedores.

Valendo um safári no Quênia, país da África oriental, com impressionante biodiversidade, composto por savanas, regiões de lagos e montanhas, além de ser um lugar com animais selvagens, é claro. Além disso, quem for selecionado ganha assinatura de um programa de edição de imagens, o Affinity Photo, uma bolsa para câmera do ThinkThank e o título de Fotógrafo do Ano de Comédia da Vida Selvagem.

Fotógrafo quis representar ave com "humor matinal" característico Crédito: © Andrew Mayes | Comedy Wildlife Photo Awards

Os animais também serão contemplados pela premiação, sendo que 10% da renda arrecadada no concurso será revertida ao Save Wild Orangutans (Salve os Orangotangos Selvagens), responsável pela preservação da espécie em Bornéu, ilha na Ásia.

"Uhul, sextou" é a ideia que a fotógrafa quis transmitir com o canguru Crédito: © Lucy Beveridge | Comedy Wildlife Photo Awards

MOTIVAÇÃO PARA O PRÊMIO

O prêmio surgiu a partir da observação de Paul Joynson-Hicks, fotógrafo da vida selvagem, enquanto trabalhava na África do Sul. Ele passava horas na presença de animais incríveis e acabou ficando reflexivo sobre o quanto a humanidade interferia destrutivamente na natureza. Com o aumento da preocupação global com sustentabilidade, no entanto, ele começou a perceber que as imagens usadas em campanhas mostraram ângulos muito negativos da vida animal.