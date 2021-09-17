Como é possível viver com bomba na rua e tiros em escola?

Esquadrão antibomba da Polícia Militar foi acionado para detonar granada artesanal no bairro Andorinhas, em Vitória. No interior do artefato haviam pregos e outros objetos perfurantes Crédito: Fernando Madeira

É possível que crianças e adolescentes se envolvam com a educação em um ambiente cercado de hostilidade? A instabilidade emocional provocada nesses jovens durante os repetidos eventos de violência é um obstáculo a mais para aprendizagem, em um momento no qual professores e alunos ainda estão se adaptando ao ensino presencial.

É mais um drama a se somar à tragédia educacional, passando uma mensagem de pessimismo, como se não houvesse mesmo saída para essas crianças. É simplesmente inaceitável, mas é a dura realidade.

O bairro vizinho, Itararé, registrou um homem ferido durante confronto com a polícia, na véspera. O suspeito havia sido visto armado na pracinha que tem sido cenário recorrente de homicídios. Após fuga, foi encontrado, mas não se rendeu, "fazendo menção de atirar contra os policiais", segundo a PM. Como não compreender a ansiedade da população, diante da violência testemunhada dia após dia?