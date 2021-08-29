Guarda de Vitória remove barricada em Andorinhas

Guarda Municipal de Vitória desmonta barricada feita nos acessos ao bairro Andorinhas, em Vitória Crédito: Divulgação

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Os agentes encontraram a barreira na continuidade da avenida Leitão da Silva, próximo ao Cajun e à Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Izaura Marques da Silva. A escola, inclusive, foi atingida por disparos durante um dos três tiroteios registrados em Andorinhas no mês de agosto. Funcionários da Secretaria Central de Serviços fizeram o recolhimento da barricada, que foi montada com resto de madeira e entulhos. Não houve registro de confrontos neste domingo.

Durante a tarde, a Guarda Municipal realizou diversas ações na região da Grande São Pedro. As guarnições fizeram rondas e percorreram a Ilha das Caieiras, a praça Dom João Batista e o Parque da Fonte Grande, além das principais vias.

Marcaram presença nos pontos considerados críticos e com registros de conflitos para garantir a segurança dos moradores, como explica gerente de Proteção Comunitária da Guarda Civil Municipal de Vitória, Ramile Pereira. “Com nosso efetivo nas ruas, atuamos na prevenção de crimes, efetuamos a prisão de indivíduos em flagrante delito, portando armas ou drogas ilícitas que possam perturbar a paz e a tranquilidade”, afirmou.

À frente da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski afirmou, em entrevista para A Gazeta no último dia 25, que os tiroteios registrados recentemente na região de Andorinhas são consequência da "guerra do tráfico" travada na Capital — cuja maior parte do território é dominada, atualmente, por traficantes do Bairro da Penha.