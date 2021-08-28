Tiroteios e mortes na madrugada assustam moradores em Vitória

Bairro Nova Palestina, em Vitória, onde houve tiroteio na madrugada deste sábado (27) Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Criminosos armados causaram terror na madrugada deste sábado (28) no bairro Nova Palestina, em Vitória , e deixaram dois homens mortos. Uma das vítimas morreu no local e a outra a caminho do hospital — os nomes não foram revelados pela polícia. Nas ruas do bairro, foram encontradas cápsulas de calibres .40, 380, 45 e até de fuzil. Há marcas de balas em muros, além de janelas e vidros de carros estilhaçados.

Bastante assustados, moradores relataram à TV Gazeta que cerca de 30 criminosos estavam divididos em dois grupos: parte chegou pela maré e o restante desceu pelo Morro da Conquista. Todos usavam roupas pretas. Os ataques ocorreram por volta das 3 horas da madrugada.

Ainda conforme relatos à reportagem, há falta de policiamento na região e constantemente bandidos ressaltam, em grupos de conversas de redes sociais, que vão invadir o local a qualquer momento, causando pânico em quem mora na região.

Segundo a Polícia Militar , o videomonitoramento do município de Vitória informou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) que indivíduos estariam efetuando disparos de arma em Nova Palestina. Durante o deslocamento das equipes, na Rodovia Serafim Derenzi, próximo à entrada do bairro, os militares foram recebidos a tiros.

Ainda de acordo com a corporação, os policiais não conseguiram visualizar os autores dos disparos e precisaram se abrigar para se protegerem, tendo que pedir reforços para atender a ocorrência Segundo a PM, não houve revide por parte dos militares.

A Polícia Militar informou ainda que, quando as equipes entraram no bairro, encontraram um indivíduo encapuzado baleado na cabeça. O Samu foi acionado e constatou o óbito. Uma outra vítima morreu a caminho do hospital. “Um cerco foi montado no bairro Resistência, na beira do manguezal. Quando os indivíduos viram as viaturas, atiraram contra os militares que estavam desembarcados dos veículos. A agressão foi revidada. Os suspeitos fugiram pelo mangue e não foram encontrados”, diz a nota.

Já a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) da Capital, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.