Vídeo: perseguição e suspeitos detidos em mais um tiroteio em Vitória

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A Polícia Militar informou, por nota, que uma equipe realizou um cerco no intuito de abordar quatro suspeitos armados, quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo. Após perseguição com uso de helicóptero, dois foram detidos e os outros fugiram. A PM disse não haver informações sobre feridos e que a ocorrência segue em andamento, com buscas na região.