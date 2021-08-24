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Durante abordagem

Vídeo: perseguição e suspeitos detidos em mais um tiroteio em Vitória

Helicóptero do Notaer foi acionado após criminosos atirarem contra a Polícia Militar na altura do bairro Conquista, nesta terça-feira (24). Dois suspeitos foram detidos

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 20:25

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

24 ago 2021 às 20:25
Suspeitos foram detidos após atirarem contra a PM na região do bairro Conquista, em Vitória
Suspeitos foram detidos após atirarem contra a PM na região do bairro Conquista, em Vitória Crédito: Reprodução
Mais um tiroteio foi registrado em Vitória, resultando em perseguição e detenção de dois suspeitos no final da tarde desta terça-feira (24). Segundo a Polícia Militar, homens armados atiraram contra cerco formado por militares para realizar abordagem, no bairro Conquista. Vídeos que mostram o momento da ocorrência foram enviados por leitores para a reportagem de A Gazeta. Veja abaixo:
A Polícia Militar informou, por nota, que uma equipe realizou um cerco no intuito de abordar quatro suspeitos armados, quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo. Após perseguição com uso de helicóptero, dois foram detidos e os outros fugiram. A PM disse não haver informações sobre feridos e que a ocorrência segue em andamento, com buscas na região.

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A Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar solicitou o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) após a troca de tiros com os suspeitos.
Segundo o Notaer, a tripulação foi responsável por localizar e prender um dos criminosos e, com ele, apreendeu uma pistola 9 mm. Na ação, dois carregadores com munição também foram apreendidos.
Suspeito foi detido pela equipe do NOTAer após tiroteio na região do bairro Conquista, em Vitória
Suspeito foi detido pela equipe do NOTAer após tiroteio na região do bairro Conquista, em Vitória Crédito: NOTAer | Divulgação

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