Vídeo: perseguição e suspeitos detidos em mais um tiroteio em Vitória

Mais um tiroteio foi registrado em Vitória, resultando em perseguição e detenção de dois suspeitos no final da tarde desta terça-feira (24). Segundo a Polícia Militar, homens armados atiraram contra cerco formado por militares para realizar abordagem, no bairro Conquista. Vídeos que mostram o momento da ocorrência foram enviados por leitores para a reportagem de A Gazeta. Veja abaixo:
A Polícia Militar informou, por nota, que uma equipe realizou um cerco no intuito de abordar quatro suspeitos armados, quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo. Após perseguição com uso de helicóptero, dois foram detidos e os outros fugiram. A PM disse não haver informações sobre feridos e que a ocorrência segue em andamento, com buscas na região.
ACIONAMENTO DE HELICÓPTERO
A Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar solicitou o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) após a troca de tiros com os suspeitos.
Segundo o Notaer, a tripulação foi responsável por localizar e prender um dos criminosos e, com ele, apreendeu uma pistola 9 mm. Na ação, dois carregadores com munição também foram apreendidos.