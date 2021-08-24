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Rota envolve ES

Operação da PF: mergulhadores colocavam drogas em cascos de navios

Segundo o delegado Bruno Tavares, da PF do Rio, os criminosos utilizavam uma tática diferente para conseguir transportar as drogas para a Europa

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 13:11

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

24 ago 2021 às 13:11
Operação Tamoios da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas
Operação Tamoios da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas Crédito: Divulgação/Polícia Federal
organização criminosa que fazia o transporte de cocaína do Espírito Santo e do Rio de Janeiro para a Europa pelo mar utilizava mergulhadores para fazer a inserção das drogas nos cascos dos navios. A informação foi divulgada pelo delegado Bruno Tavares, chefe da Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal no Rio de Janeiro.
Operação da PF: mergulhadores colocavam drogas em cascos de navios
Bruno Tavares ressaltou que, normalmente, as organizações criminosas de tráfico de drogas internacional adotam a estratégia do embarque dos entorpecentes por contêineres, mas que os traficantes presos na Operação Tamoios, que foi deflagrada na manhã desta terça-feira (24), utilizavam uma tática diferente.
"É importante ressaltar que essa organização trabalha de uma forma um pouco diferente na exportação do material ilícito. A gente está acostumado a ter a inserção de drogas em contêineres, e essa organização age de uma forma distinta, fazendo a inserção no casco do navio através da utilização de mergulhadores"
Delegado Bruno Tavares - Chefe da Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal no Rio de Janeiro
Ainda de acordo com o delegado, a Operação Tamoios teve início em 2019. Ao longo da investigação, foram apreendidos mais de 200 kg de cloridrato de cocaína, 14 veículos de luxo, 6 imóveis de alto padrão nos municípios do Rio de Janeiro e Mangaratiba, no Estado fluminense, e Guarapari, no Estado capixaba, e R$ 827.000,00 (oitocentos e vinte e sete mil reais), em espécie. Além disso, como explicado por Bruno Tavares, houve duas prisões em flagrante nesta terça-feira (24).
Um dos locais onde foi realizada prisão no ES durante a operação Tamoios
Um dos locais onde foi realizada prisão no ES durante a operação Crédito: Divulgação/PF
"Na data de hoje (24), nós demos cumprimento integral a todas as medidas que foram deferidas pelos juízes da Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e cumprimos 12 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão. Obtivemos também restrição judicial de contas e imóveis e, durante a lavratura dos procedimentos, nós obtivemos dois flagrantes de entorpecentes, um no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo", completou.

A OPERAÇÃO

A Polícia Federal cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Espírito Santo em uma operação para combater o tráfico internacional de drogas pelo mar. Deflagrada na manhã desta terça-feira (24), a Operação Tamoios investiga o transporte de cocaína nos dois Estados para a Europa.
Cerca de 60 policiais federais cumprem 12 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, nos dois Estados, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Destes, quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão foram cumpridos no Espírito Santo.

COMO FUNCIONAVA

De acordo com a PF, a investigação apurou que a organização criminosa utiliza logística portuária de pequenas embarcações pesqueiras e mergulhadores profissionais. Os investigados usando o subterfúgio da pesca artesanal e do mergulho realizam de forma organizada o transporte de grandes carregamentos de cloridrato de cocaína para o Porto de Rotterdam, na Holanda.

Operação Tamoios da Polícia Federal

A maioria dos integrantes da organização criminosa, que operavam em conjunto com organizações transnacionais, são do Rio de Janeiro e transportavam a droga até o Espírito Santo, de onde embarcavam para a Europa.

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