Operação Tamoios da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas Crédito: Polícia Federal

Polícia Federal cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Espírito Santo em uma operação para combater o tráfico internacional de drogas pelo mar. Deflagrada na manhã desta terça-feira (24), a Operação Tamoios investiga o transporte de cocaína nos dois estados para a Europa.

Cerca de 60 policiais federais cumprem 12 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, nos dois Estados, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Destes, quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão foram cumpridos no Espírito Santo.

Ainda segundo a polícia capixaba, um dos mandados de busca e apreensão era referente a uma carga de drogas que seria embarcada. O proprietário dos entorpecentes, que era também alvo de um dos mandados de prisão, estava no Rio de Janeiro e foi preso.

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A ação faz parte de uma investigação que durou cerca de dois anos e contou com o apoio da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Neste período, foram apreendidos mais de 200 kg de cloridrato de cocaína, 14 veículos de luxo, 6 imóveis de alto padrão nos municípios do Rio de Janeiro e Mangaratiba, no Estado fluminense, e Guarapari, no Estado capixaba, além de R$ 827.000,00 (oitocentos e vinte e sete mil reais), em espécie.

Um dos locais onde foi realizada prisão no ES durante a operação Crédito: Divulgação/PF

Your browser does not support the audio element. PF descobre rota marítima de tráfico de cocaína do ES para a Europa

COMO FUNCIONAVA

De acordo com a PF, a investigação apurou que a organização criminosa utiliza logística portuária de pequenas embarcações pesqueiras e mergulhadores profissionais. Os investigados usando o subterfúgio da pesca artesanal e do mergulho realizam de forma organizada o transporte de grandes carregamentos de cloridrato de cocaína para o Porto de Rotterdam, na Holanda.

Operação Tamoios da Polícia Federal