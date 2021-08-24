Polícia Federal do ES recebe visita de agentes de segurança dos EUA

Uma delegação de agentes da Customs and Boarder Protection (CBP), agência responsável pelas fronteiras dos Estados Unidos da América e da Diplomatic Security Service (DSS), agência de segurança do Departamento de Estados dos EUA, visitou as instalações da Polícia Federal no Espírito Santo. A vinda dos agentes aconteceu nesta segunda (23) e termina nesta terça-feira (24).
Conforme divulgado pela corporação, os americanos visitaram a Superintendência da Polícia Federal, a Sede da Receita Federal, o Aeroporto de Vitória, a Unidade Naval da PF (Nepom), terminais alfandegários e a unidade canina da Receita Federal. Segundo a polícia, o objetivo da visita é "apresentar aos americanos a capacidade operacional e a atuação da PF e da Receita e, a partir daí, estreitar a cooperação entre as agências, intensificando as ações de repressão ao contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas e tráfico de pessoas".
Ainda de acordo com a Polícia Federal, as agências também aproveitarão a oportunidade para conversar sobre a realização de treinamentos e formas de atuação em conjunto para fortalecer a atuação de cada uma das instituições. Durante a manhã desta terça-feira (24), agentes da PF e policiais americanos estiveram no Porto de Vitória.