Polícia Federal do ES recebe visita de agentes de segurança dos EUA

Conforme divulgado pela corporação, os americanos visitaram a Superintendência da Polícia Federal, a Sede da Receita Federal, o Aeroporto de Vitória, a Unidade Naval da PF (Nepom), terminais alfandegários e a unidade canina da Receita Federal. Segundo a polícia, o objetivo da visita é "apresentar aos americanos a capacidade operacional e a atuação da PF e da Receita e, a partir daí, estreitar a cooperação entre as agências, intensificando as ações de repressão ao contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas e tráfico de pessoas".