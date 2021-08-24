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Polícia Federal do ES recebe visita de agentes de segurança dos EUA

Delegação americana é composta por policiais e o objetivo da visita é estreitar a cooperação com a polícia capixaba

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 11:50

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

24 ago 2021 às 11:50
Agentes da Segurança americana visitaram a Polícia Federal capixaba
Agentes da Segurança americana visitaram a Polícia Federal capixaba Crédito: Vitor Jubini
Uma delegação de agentes da Customs and Boarder Protection (CBP), agência responsável pelas fronteiras dos Estados Unidos da América e da Diplomatic Security Service (DSS), agência de segurança do Departamento de Estados dos EUA, visitou as instalações da Polícia Federal no Espírito Santo. A vinda dos agentes aconteceu nesta segunda (23) e termina nesta terça-feira (24).
Conforme divulgado pela corporação, os americanos visitaram a Superintendência da Polícia Federal, a Sede da Receita Federal, o Aeroporto de Vitória, a Unidade Naval da PF (Nepom), terminais alfandegários e a unidade canina da Receita Federal. Segundo a polícia, o objetivo da visita é "apresentar aos americanos a capacidade operacional e a atuação da PF e da Receita e, a partir daí, estreitar a cooperação entre as agências, intensificando as ações de repressão ao contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas e tráfico de pessoas".
Ainda de acordo com a Polícia Federal, as agências também aproveitarão a oportunidade para conversar sobre a realização de treinamentos e formas de atuação em conjunto para fortalecer a atuação de cada uma das instituições. Durante a manhã desta terça-feira (24), agentes da PF e policiais americanos estiveram no Porto de Vitória

Visita de delegação de agentes americanos à PF do ES

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