Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Izaura Marques da Silva, em Andorinhas, Vitória Crédito: Naiara Arpini

Mais um tiroteio foi registrado no bairro de Andorinhas, em Vitória . Os disparos foram efetuados no início da tarde desta segunda-feira (23), pouco antes do horário de entrada de centenas de alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Izaura Marques da Silva — que tiveram as aulas presenciais suspensas.

Your browser does not support the audio element. Mais um tiroteio é registrado e escola fecha as portas em Andorinhas

Segundo a Polícia Militar , equipes foram ao bairro após moradores relatarem a ocorrência de tiros de arma de fogo. No entanto, nada foi constatado na região e nenhum suspeito foi detido. Desta forma, não houve também acionamento da Polícia Civil

205 alunos precisaram assistir aulas remotas devido ao tiroteio em Andorinhas nesta segunda-feira (23)

A Secretaria de Educação de Vitória informou que o tiroteio em Andorinhas ocorreu 15 minutos antes de os alunos chegarem à escola — que foi atingida por tiros. "Imediatamente, a unidade entrou em contato para informar que os estudantes seriam atendidos por meio do ensino remoto emergencial", explicou, por nota.

A pasta também afirmou que as aulas presenciais serão retomadas nesta terça-feira (24). Para garantir a segurança dos estudantes e profissionais, a Secretaria de Segurança Urbana da Capital garantiu que o patrulhamento feito pela Guarda Municipal já foi reforçado e permanecerá desta forma nos próximos dias.

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TIROTEIOS FAZEM PARTE DA ROTINA DE MORADORES

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DISPUTA PELO TRÁFICO DE DROGAS

À frente da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski afirmou que os tiroteios e homicídios registrados recentemente nas regiões de Andorinhas e Itararé são consequência da disputa pelo tráfico de drogas na Capital, que é dominado, principalmente, por traficantes do bairro da Penha.

"Os traficantes do Bairro da Penha tentam tomar algumas áreas que eles não controlam e a principal é Andorinhas, onde diversos ataques têm sido feitos. Por outro lado, Andorinhas faz ataques na região de Itararé" Ícaro Ruginski - Secretário de Segurança Urbana de Vitória

O secretário garantiu que o município trabalha junto à Polícia Militar e à Polícia Civil para tentar combater a atuação dos criminosos. "Temos conversado com os delegados e com o chefe do Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP) e intensificado o patrulhamento, assim como a PM", disse.

Para os próximos dias, está prevista a realização de uma vistoria técnica em Andorinhas e Itararé para identificar possíveis ações a serem adotadas visando uma melhoria da segurança nas regiões. "A princípio, por exemplo, vamos reposicionar algumas câmeras para que a abrangência e eficiência sejam maiores", explicou.

Atualmente, o bairro Itararé conta com quatro câmeras de videomonitoramento e Andorinhas, com uma. Todas, segundo o secretário, instaladas nesta gestão. "Muitas vezes, as pessoas não querem se envolver ou denunciar. Então, é muito importante que tenhamos imagens dessas ocorrências", afirmou Ícaro.

REFORÇO PARA AS ESCOLAS

Em relação à segurança dos pontos onde ficam as escolas municipais, o secretário garantiu que as equipes de patrulhamento ordinário da Guarda Municipal atuam focadas nos horários de entrada e saída para evitar episódios como o verificado nesta segunda-feira, na Emef Izaura Marques, em Andorinhas.