Praça de Itararé é cenário de mais um assassinato em Vitória

Um jovem de 20 anos, morador do bairro Conquista, em Vitória, foi morto a tiros na praça do bairro Itararé, por volta das 8h50 deste domingo (22). Segundo familiares à TV Gazeta, Felipe Xavier havia ido ao bairro para concluir uma tatuagem, mas, enquanto passava pela região, foi baleado por um homem que guiava uma bicicleta. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Ainda segundo família e amigos, o rapaz não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e trabalhava em uma empresa de jardinagem.
OUTRO ASSASSINATO NO MESMO LOCAL
Há uma semana, um homem foi morto a tiros praticamente no mesmo lugar, tendo a pracinha de Itararé como cenário. Assim como ocorreu neste domingo (22), no crime anterior, moradores da região disseram que uma pessoa passou de bicicleta e efetuou os disparos.
De acordo com apuração da TV Gazeta com a Polícia Civil, a suspeita é de que o atirador teria envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Andorinhas.
O QUE DIZ A PM
A Polícia Militar esclareceu, em nota, que, “segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por um indivíduo que estava de bicicleta e evadiu-se rapidamente do local após os disparos. Até o momento nenhum suspeito foi localizado. A perícia foi acionada.”
O QUE DIZ A PC
Já a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, e que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.”