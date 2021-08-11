Vídeo mostra tiroteio que terminou com atingido por bala perdida em Vitória

Tiroteio aconteceu em Andorinhas na noite da última terça-feira (10), em Vitória Crédito: Reprodução

As imagens gravadas por morador captaram o som dos disparos. Confira:

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Segundo a Polícia Militar , criminosos saíram dos bairros Mangue Seco e Santa Martha e foram em direção ao bairro Andorinhas, passando pela orla e atirando para cima por todo lado. Os tiros foram muitos e assustaram os moradores.

"Por volta das 19h, equipes da Polícia Militar prosseguiram ao bairro Andorinhas, em Vitória, a fim de verificar informação de disparos de arma de fogo na região. No local, diversos moradores relataram que os indivíduos armados passaram pela orla do Mangue Seco realizando disparos, em seguida, avistaram um homem alvejado por um disparo e providenciaram socorro, acionando o Samu", informou a PM, em nota.

Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, o homem baleado mora no terceiro andar e, ao escutar o barulho do tiroteio, olhou pela janela e acabou atingido com um tiro no braço. Ele foi socorrido por vizinhos e levado para um hospital particular na região de Maruípe, na Capital.

CONFRONTO COM A POLÍCIA

A Polícia Militar informou que realizou patrulhamento a pé pela região e não encontrou os bandidos que efetuaram os disparos. Depois disso, os policiais embarcaram nas viaturas e passaram a fazer um patrulhamento em Andorinhas e Mangue Seco. Em certo momento, a polícia se deparou com um grupo de bandidos armados e houve confronto, desta vez entre militares e suspeitos.

"Durante buscas pela região, as equipes foram surpreendidas por novos disparos vindos do mangue e revidaram a agressão. No entanto, os suspeitos se evadiram e não foram mais localizados. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", explica a PM, em nota.

SUSPEITO DE 30 ANOS TAMBÉM FOI BALEADO

Além do técnico de manutenção de 28 anos, vítima de bala perdida, a polícia recebeu depois a informação de que um homem de 30 anos foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, baleado no braço, na perna e no ombro. Os policiais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) receberam o aviso de que esse homem estava no hospital por volta das 23 horas de terça-feira, mas, quando chegarem ao local, ele já havia deixado a unidade.

Em situações como essa, é um procedimento comum dos médicos avisarem ao paciente baleado que é preciso aguardar a polícia chegar para dar os esclarecimentos aos policiais. Mas, segundo a polícia, esse homem não esperou a chegada da polícia e foi embora logo após receber atendimento médico. Por conta disso, a polícia afirma que ele passou a ser suspeito de ter participado do tiroteio.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por nota, a Polícia Civil informou nesta quarta-feira (11) que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Vitória e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.