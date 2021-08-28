Polícia Civil registra dez homicídios em 24 horas no Espírito Santo

As últimas 24 horas foram violentas no Espírito Santo. Entre às 6 horas de sexta-feira (27) e às 6 horas deste sábado (28), foram registrados dez homicídios, a maioria na Grande Vitória, segundo informações da Polícia Civil.
O município da Serra lidera o ranking da violência com quatro ocorrências, um em Balneário Carapebus, um em Serra Dourada III e dois em Carapina Grande. Os crimes aconteceram entre 18h23 e 21h32. Um dos casos foi de um empresário de 38 anos, que foi morto com vários tiros na cabeça quando voltava de uma feira.
Em Vitória, somente em Nova Palestina, foram duas mortes durante troca de tiros entre bandidos. Um homem morreu na hora e o outro a caminho do hospital. O tiroteio aconteceu por volta das 4 horas.
Linhares registrou dois homicídios no bairro Aviso, em 12 horas. Os dois crimes ocorreram nesta sexta-feira, às 6h11 e 20h18. Por volta das 23h uma pessoa foi morta em Niterói, Piúma, e no início da madrugada outra em São Gabriel, Guarapari.