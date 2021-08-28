Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Polícia Civil registra dez homicídios em 24 horas no Espírito Santo

Ocorrências foram feitas em Linhares, Serra, Vitória e Piúma; em Vitória, dois homens foram assassinados durante tiroteio entre bandidos em Nova Palestina

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 13:52

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 ago 2021 às 13:52
Cápsulas que ficaram pelo bairro
Cápsulas que ficaram pelo bairro após intenso tiroteio Crédito: Rodrigo Gomes
As últimas 24 horas foram violentas no Espírito Santo. Entre às 6 horas de sexta-feira (27) e às 6 horas deste sábado (28), foram registrados dez homicídios, a maioria na Grande Vitória, segundo informações da Polícia Civil.
O município da Serra lidera o ranking da violência com quatro ocorrências, um em Balneário Carapebus, um em Serra Dourada III e dois em Carapina Grande. Os crimes aconteceram entre 18h23 e 21h32. Um dos casos foi de um empresário de 38 anos, que foi morto com vários tiros na cabeça quando voltava de uma feira.
Em Vitória, somente em Nova Palestina, foram duas mortes durante troca de tiros entre bandidos. Um homem morreu na hora e o outro a caminho do hospital. O tiroteio aconteceu por volta das 4 horas.
Linhares registrou dois homicídios no bairro Aviso, em 12 horas. Os dois crimes ocorreram nesta sexta-feira, às 6h11 e 20h18. Por volta das 23h uma pessoa foi morta em Niterói, Piúma, e no início da madrugada outra em São Gabriel, Guarapari.

Veja Também

Homem morre em acidente após perseguição policial em Cariacica

Tiroteios e mortes na madrugada assustam moradores em Vitória

Sexto homicídio da semana: homem é assassinado em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Piúma Segurança Pública Serra Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alimentação saudável ajuda no controle da pressão alta
Como prevenir a pressão alta: 7 hábitos essenciais contra a hipertensão
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Panqueca americana
Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados