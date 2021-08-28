Empresário é morto com tiros na cabeça após sair de feira na Serra

Um empresário de 38 anos foi assassinado a poucos metros da movimentada feira de Serra Dourada III, na Serra, por volta das 19h desta sexta-feira (27). A Polícia Militar informou que o homem foi morto com tiros na cabeça e não divulgou a identificação da vítima.
De acordo com apuração da TV Gazeta, o empresário — que não teve o ramo de atuação informado — havia acabado de sair da feira quando foi abordado por dois homens armados. Após assassinarem o homem, os criminosos fugiram de bicicleta por um beco no bairro. A mulher do empresário, que estava dentro do carro perto do local do crime, ouviu o barulho dos disparos contra o marido.
A Polícia Civil foi demandada pela reportagem de A Gazeta para informar mais detalhes sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.