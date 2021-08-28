Empresário é morto com tiros na cabeça após sair de feira na Serra

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De acordo com apuração da TV Gazeta, o empresário — que não teve o ramo de atuação informado — havia acabado de sair da feira quando foi abordado por dois homens armados. Após assassinarem o homem, os criminosos fugiram de bicicleta por um beco no bairro. A mulher do empresário, que estava dentro do carro perto do local do crime, ouviu o barulho dos disparos contra o marido.