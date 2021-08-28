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Serra Dourada III

Empresário é morto com tiros na cabeça após sair de feira na Serra

Assassinato ocorreu na noite desta sexta-feira (27). Homem de 38 anos foi morto por dois homens armados, que fugiram de bicicleta após o crime

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 21:38

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

27 ago 2021 às 21:38
Segundo a PM, empresário levou tiros na cabeça perto de feira movimentada em Serra Dourada III
Segundo a PM, empresário levou tiros na cabeça perto de feira movimentada em Serra Dourada III Crédito: Caique Verli
Um empresário de 38 anos foi assassinado a poucos metros da movimentada feira de Serra Dourada III, na Serra, por volta das 19h desta sexta-feira (27). A Polícia Militar informou que o homem foi morto com tiros na cabeça e não divulgou a identificação da vítima.
De acordo com apuração da TV Gazeta, o empresário — que não teve o ramo de atuação informado —  havia acabado de sair da feira quando foi abordado por dois homens armados. Após assassinarem o homem, os criminosos fugiram de bicicleta por um beco no bairro. A mulher do empresário, que estava dentro do carro perto do local do crime, ouviu o barulho dos disparos contra o marido.
Polícia Civil foi demandada pela reportagem de A Gazeta para informar mais detalhes sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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