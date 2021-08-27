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Crime de proximidade

Sobrinho é preso suspeito de matar tio a facadas em São Mateus

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito de matar o tio sofre de transtornos mentais e o atacou com golpes de faca no pescoço

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 12:30

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 ago 2021 às 12:30
Vista aérea de São Mateus
Vista aérea de São Mateus Crédito: Prefeitura de São Mateus
Um homem identificado como Marcelo Rocha Dias foi preso pela polícia na noite desta quinta-feira (26) suspeito de ter matado o próprio tio, Daniel Rocha dos Santos, de 65 anos, a facadas. O caso aconteceu em uma residência do bairro Sernamby, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio. No local, constataram que o homem suspeito de matar o tio sofre de transtornos mentais e matou seu tio com golpes de faca no pescoço.
O indivíduo suspeito foi preso, levado para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória do município.
A Polícia Civil informou que o conduzido de 34 anos foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio. "Ele foi encaminhado ao sistema prisional", finalizou a nota.

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