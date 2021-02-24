Crime de proximidade: saiba o que é e por que desafia a polícia no ES

O secretário de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho, condenou o foguetório na noite deste domingo (19), em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Vivendo um aumento no número de homicídios no início deste ano, o Espírito Santo enfrenta um desafio nesse contexto que é o combate aos crimes de proximidade, que são aqueles quando a vítima possui algum vínculo com o assassino. O Estado registrou até o dia 23 de fevereiro um total de 181 homicídios contra 174 no mesmo período do ano passado.

Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, parte considerável dessas mortes no Espírito Santo foi ocasionada por esses crimes de proximidade.

"Nos chama muita atenção em janeiro e fevereiro esses crimes de proximidade, onde a vítima tem um certo relacionamento com o autor. E muitas vezes, em uma festa, numa confraternização, tem uma desavença resolvida com facadas. Nós tivemos 20% desses crimes de proximidade nesses homicídios, geralmente com facadas, foice e facão", destacou Ramalho em entrevista à TV Gazeta.

O secretário apontou que esse tipo de crime dificulta uma ação preventiva por parte das forças de segurança. "Isso nos preocupa muito. É uma violência dentro de casa e aí o papel da polícia fica praticamente impossível de prevenir esse tipo de crime. Essa cultura da violência precisamos trabalhar em campanhas com os outros órgãos, como Ministério Público", alertou.

OUTROS HOMICÍDIOS

Ramalho ainda pontuou que 74% dos homicídios têm características de execução e que isso pode ter ligação com a guerra do tráfico de drogas. "São vários disparos nos corpos das pessoas. Geralmente a região da cabeça e abdomen atingidas, o que remonta à disputa do tráfico. O que mais nos preocupa é a faixa etária, tanto de quem mata, quanto quem morre: crianças de 12 anos a jovens de até 28", explicou.

CRIME COM CARACTERÍSTICAS DE EXECUÇÃO NA SERRA