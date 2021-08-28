Homem morre em acidente após perseguição policial em Cariacica

Na altura do bairro Piracema, o condutor perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore Crédito: Fabricio Christ

Um homem morreu em um acidente após uma perseguição policial em Cariacica , na noite desta sexta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, os policiais estavam em patrulhamento e deram ordem de abordagem ao motorista de um carro, mas o condutor não obedeceu.

Ainda de acordo com a PM, mesmo após o acionamento dos sinais luminosos e sonoros da viatura, o motorista fugiu em alta velocidade, fazendo ultrapassagens indevidas.

Na altura do bairro Piracema, o condutor perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore. Segundo a PM, ao realizar a abordagem, um revólver foi encontrado na cintura do carona, que estava preso ao airbag.

O motorista estava preso às ferragens e inconsciente, não sendo possível realizar a busca pessoal. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte do condutor. O nome do motorista não foi divulgado.

O carona, um adolescente de 16 anos, foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde permanecerá sob escolta até receber alta médica.

A Polícia Militar informou que o veículo tinha restrição de furto ou roubo e foi guinchado. A arma que estava com o adolescente foi entregue na Delegacia Regional de Cariacica. Os nomes dos envolvidos não foram informados pela polícia.