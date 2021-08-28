Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carro era roubado

Homem morre em acidente após perseguição policial em Cariacica

Motorista não obedeceu à ordem de abordagem dos policiais militares e fugiu em alta velocidade, fazendo ultrapassagens indevidas. Carro bateu em árvore no bairro Piracema

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 13:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2021 às 13:03
Na altura do bairro Piracema, o condutor perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore
Na altura do bairro Piracema, o condutor perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore Crédito: Fabricio Christ
Um homem morreu em um acidente após uma perseguição policial em Cariacica, na noite desta sexta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, os policiais estavam em patrulhamento e deram ordem de abordagem ao motorista de um carro, mas o condutor não obedeceu. 
Ainda de acordo com a PM, mesmo após o acionamento dos sinais luminosos e sonoros da viatura, o motorista fugiu em alta velocidade, fazendo ultrapassagens indevidas.
Na altura do bairro Piracema, o condutor perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore. Segundo a PM, ao realizar a abordagem, um revólver foi encontrado na cintura do carona, que estava preso ao airbag.

Veja Também

Incêndio atinge a casa de shows Café De La Musique em Guarapari

Tiroteios e mortes na madrugada assustam moradores em Vitória

PM apreende metralhadora e drogas na Serra; homem é detido

O motorista estava preso às ferragens e inconsciente, não sendo possível realizar a busca pessoal. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte do condutor. O nome do motorista não foi divulgado.
O carona, um adolescente de 16 anos, foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde permanecerá sob escolta até receber alta médica.
A Polícia Militar informou que o veículo tinha restrição de furto ou roubo e foi guinchado. A arma que estava com o adolescente foi entregue na Delegacia Regional de Cariacica. Os nomes dos envolvidos não foram informados pela polícia.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cariacica Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados