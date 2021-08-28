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Apoio de cão farejador

PM apreende metralhadora e drogas na Serra; homem é detido

Operação ocorreu na casa de um jovem de 22 anos. A arma e parte das drogas estavam perto de um galinheiro e escondidas em mochilas e tênis

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 11:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2021 às 11:58
Polícia apreende drogas e submetralhadora na Serra
Polícia apreende drogas e submetralhadora na Serra Crédito: Polícia Militar/Divulgação
A Polícia Militar apreendeu, na noite desta sexta-feira (27), 341 pinos de cocaína, 118 buchas de maconha, 163 frascos de loló, além de uma metralhadora calibre 380 com um carregador, balas calibre 38, além de três balanças de precisão.
Parte da droga estava escondida próxima a um galinheiro, o restante dentro de tênis e mochilas. Um suspeito de 22 anos foi preso. Segundo a PM, a Força Tática contou com apoio da 14ª Companhia Independente para realizar a operação.
Os entorpecentes foram descobertos pela cadela Sindy que conseguiu achar o material no terreno composto por duas moradias. O rapaz preso já tem algumas passagens pela polícia. Ao policiais que atenderam a ocorrência, o homem disse que as drogas eram de traficantes do local que haviam guardado lá.
Os policiais foram até o local após uma denúncia anônima de que bandidos estavam andando fortemente armados e traficando no bairro, utilizando o imóvel para depósito de drogas.
A dona da casa é avó do suspeito preso e disse que não sabia que o neto estava guardando drogas e armas na residência. As drogas e a arma apreendidas foram encaminhadas à Delegacia Regional da Serra, para onde o suspeito também foi levado.
"De certa forma, por ele saber que está sendo guardado esse material e não informar à polícia, ele está sendo conivente com a situação", relatou o soldado Ribeiro, que participou da apreensão.
A polícia não informou o nome do suspeito. A avó do rapaz não foi detida porque, segundo a PM, ela não sabia que a droga e a arma estavam na casa.
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta.

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