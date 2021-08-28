Incêndio atinge casa de shows em Guarapari Crédito: Corpo de Bombeiros / divulgação

Your browser does not support the audio element. Incêndio atinge a casa de shows Café De La Musique em Guarapari

Uma casa de shows, em Meaípe, em Guarapari , foi atingida por um incêndio no início da manhã deste sábado (28). O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Segundo a corporação que combate às chamas, o estabelecimento é o Café De La Musique.

As chamas atingiram estruturas de madeira no estabelecimento, sendo três cabanas e o palco principal. Segundo informações da corporação, o fogo foi controlado. “Ainda não há informações sobre causas nem se o proprietário irá solicitar perícia”, informou a nota. Ninguém ficou ferido. Pouco antes de 12h deste sábado, os Bombeiros divulgaram que finalizaram o atendimento à ocorrência.

28/08 às 11h55min / Guarapari/ Meaipe - Incêndio na Casa de Shows Café De La Musique. Finalizada a ocorrência incêndio debelado #193ES

https://t.co/6RriuNZsnn — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) August 28, 2021

Um dos proprietários da casa, João Vitor Guimarães, acredita que o incêndio foi criminoso. Segundo ele, o material do local é tratado com produtos anti-chamas e que só incendeia se o fogo for provocado por combustível, por exemplo. O empresário estima que o prejuízo fique em torno de R$ 50 mil.

Your browser does not support the video tag.

“De madrugada, recebi a informação sobre o incêndio, que começou a ser contido pela equipe da casa e dos vizinhos, com os Bombeiros chegando em seguida. Temos câmeras escondidas porque estava havendo furtos no local. Com as imagens, poderemos confirmar a nossa suspeita. O prejuízo material a gente recupera. Se fosse só acidente, não nos abalaria tanto”, comenta.

Your browser does not support the video tag.

A parte de madeira queimada neste sábado foi totalmente perdida. Guimarães afirma que já estava prevista uma reforma da estrutura do estabelecimento para uma nova recomposição e preparar a casa para o verão. O local está fechado desde o carnaval de 2020.

O Café de La Music está previsto para abrir em 29 de dezembro, conforme orientações sanitárias. No dia 30, haverá a apresentação do DJ Alok. Em janeiro, estão previstas ainda apresentações de Thiaguinho, Harmonia do Samba, Gusttavo Lima, Barões da Pisadinha, entre outros.