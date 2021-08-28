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Em Meaípe

Incêndio atinge a casa de shows Café De La Musique em Guarapari

Chamas atingiram estruturas de madeira no estabelecimento e ninguém ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros. Dono do local disse que prejuízo é de cerca de R$ 50 mil

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 11:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 ago 2021 às 11:13
Incêndio atinge casa de shows em Guarapari
Incêndio atinge casa de shows em Guarapari Crédito: Corpo de Bombeiros / divulgação
Incêndio atinge a casa de shows Café De La Musique em Guarapari
Uma casa de shows, em Meaípe, em Guarapari, foi atingida por um incêndio no início da manhã deste sábado (28). O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Segundo a corporação que combate às chamas, o estabelecimento é o Café De La Musique.
As chamas atingiram estruturas de madeira no estabelecimento, sendo três cabanas e o palco principal. Segundo informações da corporação, o fogo foi controlado. “Ainda não há informações sobre causas nem se o proprietário irá solicitar perícia”, informou a nota. Ninguém ficou ferido. Pouco antes de 12h deste sábado, os Bombeiros divulgaram que finalizaram o atendimento à ocorrência.
Um dos proprietários da casa, João Vitor Guimarães, acredita que o incêndio foi criminoso. Segundo ele, o material do local é tratado com produtos anti-chamas e que só incendeia se o fogo for provocado por combustível, por exemplo. O empresário estima que o prejuízo fique em torno de R$ 50 mil.
“De madrugada, recebi a informação sobre o incêndio, que começou a ser contido pela equipe da casa e dos vizinhos, com os Bombeiros chegando em seguida. Temos câmeras escondidas porque estava havendo furtos no local. Com as imagens, poderemos confirmar a nossa suspeita. O prejuízo material a gente recupera. Se fosse só acidente, não nos abalaria tanto”, comenta.
A parte de madeira queimada neste sábado foi totalmente perdida. Guimarães afirma que já estava prevista uma reforma da estrutura do estabelecimento para uma nova recomposição e preparar a casa para o verão. O local está fechado desde o carnaval de 2020.
O Café de La Music está previsto para abrir em 29 de dezembro, conforme orientações sanitárias. No dia 30, haverá a apresentação do DJ Alok. Em janeiro, estão previstas ainda apresentações de Thiaguinho, Harmonia do Samba, Gusttavo Lima, Barões da Pisadinha, entre outros.

Incêndio atinge Café de La Music, em Guarapari

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