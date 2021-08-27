Sexto homicídio da semana: homem é assassinado em Linhares

Um homem identificado como Osvaldo Rangel Junior, de 30 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na manhã desta sexta-feira (27) no bairro Aviso, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Esse é o sexto homicídio da semana registrado no município.
Segundo a Polícia Militar, não há informações a respeito da dinâmica do crime, e o homem tinha várias passagens pela polícia.
SEIS HOMICÍDIOS EM UMA SEMANA
Com o homicídio desta sexta-feira (27), Linhares contabiliza seis mortes por arma de fogo no período de quatro dias. O quinto ocorreu nesta quinta-feira (26), no bairro Bebedouro.
Só na segunda-feira (23), quatro pessoas foram assassinadas. Um homem foi assassinado no bairro Aviso e outros dois indivíduos foram mortos, dentro de uma barbearia, em um duplo homicídio ocorrido no bairro Interlagos.
Antes desses assassinatos, o motorista de aplicativo Vinicius Belizário, morreu baleado às 2h da manhã, também no bairro Interlagos. Investigações apontam que o crime teria sido motivado por uma dívida. Veja abaixo o vídeo do momento do crime: