Carro fica destruído após pegar fogo na BR 101, em Linhares

Nas imagens registradas por motoristas que passavam pelo local, foi possível ver que o fogo tomou todo o veículo. As chamas eram vistas de longe, assim como a fumaça.

Segundo apuração da TV Gazeta Norte, o fogo começou no capô do veículo. Uma mulher dirigia o carro e estava com mais um passageiro. Eles seguiam para Bahia e ninguém ficou ferido. O fogo se alastrou para uma parte da vegetação, mas o incêndio também foi contido pelos Bombeiros.