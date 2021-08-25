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Bombeiros acionados

Carro fica destruído após pegar fogo na BR 101, em Linhares

Devido à ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal informou que a rodovia ficou com o fluxo de veículos em meia pista, mas trânsito já foi completamente liberado

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 19:30

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

25 ago 2021 às 19:30
Carro ficvou
Carro pega fogo na BR-101 e fica destruído em Linhares Crédito: Caio Dias
Um carro pegou fogo no km 137 da BR 101,em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta quarta-feira (25). O veículo ficou completamente destruído depois que as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.
Nas imagens registradas por motoristas que passavam pelo local, foi possível ver que o fogo tomou todo o veículo. As chamas eram vistas de longe, assim como a fumaça.
Segundo apuração da TV Gazeta Norte, o fogo começou no capô do veículo. Uma mulher dirigia o carro e estava com mais um passageiro. Eles seguiam para Bahia e ninguém ficou ferido. O fogo se alastrou para uma parte da vegetação, mas o incêndio também foi contido pelos Bombeiros.
Devido à ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a rodovia ficou com o fluxo de veículos em meia pista por 30 minutos, mas trânsito foi completamente liberado às 14h25

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