Carro fica destruído após pegar fogo na BR 101, em Linhares

Um carro pegou fogo no km 137 da BR 101,em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta quarta-feira (25). O veículo ficou completamente destruído depois que as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.
Nas imagens registradas por motoristas que passavam pelo local, foi possível ver que o fogo tomou todo o veículo. As chamas eram vistas de longe, assim como a fumaça.
Segundo apuração da TV Gazeta Norte, o fogo começou no capô do veículo. Uma mulher dirigia o carro e estava com mais um passageiro. Eles seguiam para Bahia e ninguém ficou ferido. O fogo se alastrou para uma parte da vegetação, mas o incêndio também foi contido pelos Bombeiros.
Devido à ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a rodovia ficou com o fluxo de veículos em meia pista por 30 minutos, mas trânsito foi completamente liberado às 14h25