Homem é preso 10 anos após engravidar sobrinha em Linhares

Durante interrogatório, o homem preso afirmou ainda que não tinha conhecimento de que é crime se relacionar sexualmente com pessoas com menos de 14 anos. “As pessoas precisam entender que é crime se relacionar sexualmente com pessoas que ainda não completaram 14 anos, meninos ou meninas. É crime com pena de oito a 15 anos de prisão”, explicou o delegado Fabrício Lucindo.