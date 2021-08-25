Homem é preso 10 anos após engravidar sobrinha em Linhares

Um homem de 33 foi preso nesta terça-feira (25) em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por abusar sexualmente e engravidar a própria sobrinha. O crime foi cometido no ano de 2011, quando a vítima ainda completaria 14 anos, e ele é condenado a oito anos de prisão.
Segundo a Polícia Civil, a prisão foi realizada em cumprimento de mandado em aberto. Em depoimento, o homem relatou que ele e a sobrinha mantinham um relacionamento amoroso consensual e a menina acabou engravidando. A polícia informou que ninguém da família sabia do relacionamento entre ele e a vítima.
Durante interrogatório, o homem preso afirmou ainda que não tinha conhecimento de que é crime se relacionar sexualmente com pessoas com menos de 14 anos. “As pessoas precisam entender que é crime se relacionar sexualmente com pessoas que ainda não completaram 14 anos, meninos ou meninas. É crime com pena de oito a 15 anos de prisão”, explicou o delegado Fabrício Lucindo.
A polícia informou que a menina prosseguiu com a gestação e deu à luz uma criança, que está com nove anos atualmente, e o homem preso já havia constituído nova família.
De acordo com a Polícia Civil, o homem foi transferido para o Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).