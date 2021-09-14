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Violência na Capital

Andorinhas e Itararé: mais um dia de tiroteios e tensão em Vitória

Nesta terça-feira (14), após registro de tiros, um suspeito armado tentou fugir, mas acabou baleado e preso em Itararé. Em Andorinhas, escola foi atingida por disparo

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 19:26

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

14 set 2021 às 19:26
Itararé e Andorinhas protagonizaram cenas de insegurança nesta terça-feira (14) em Vitória
À esquerda, cápsulas encontradas em Andorinhas após tiroteio. À direita, praça de Itararé, onde mais um crime foi registrado Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta
Moradores viveram mais um dia de insegurança e tensão nesta terça-feira (14) em Andorinhas e Itararé, em Vitória. Os bairros estão localizados na principal zona de conflito entre facções criminosas rivais que disputam o tráfico de drogas na Capital e têm sido palco de crimes frequentes.
Os dois episódios mais recentes  incluem um suspeito ferido, em Itararé, e uma escola atingida por tiro em plena luz do dia, em Andorinhas. A violência na Capital nesta terça-feira (14) também foi registrada no bairro Santo André, que faz parte da Grande São Pedro.
Andorinhas e Itararé - mais um dia de tiroteios e tensão em Vitória

ITARARÉ: SUSPEITO TENTA FUGIR E AMEAÇA ATIRAR, MAS ACABA PRESO

A sequência seria digna de um filme de ação, o problema é que ela reflete, na verdade, o clima de insegurança com o qual os moradores da região de Itararé, em Vitória, têm que conviver. Na manhã desta terça-feira, quem estava próximo à praça do bairro presenciou tiros.
De acordo com informações passadas pela Polícia Militar, a equipe que estava na região viu um homem armado no local. Quando os policiais foram avistados, ele e as demais pessoas que o acompanhavam fugiram. No entanto, depois de buscas realizadas nas proximidades, o suspeito foi localizado e ordenado a parar.
Naquele momento, segundo a PM, o suspeito "virou o braço para trás e apontou a arma, fazendo menção de atirar contra os policiais". Os militares revidaram e o homem, então, foi atingido por um disparo na perna esquerda e caiu, largando a pistola. Por causa do ferimento, ele foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência sob escolta.
Praça em Itararé
Buscas desta terça-feira (14) contaram com o apoio de policiais que estavam na praça de Itararé fazendo ponto-base Crédito: Ricardo Medeiros
Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Como ele não pagou a fiança arbitrada pelo delegado de plantão na Delegacia Regional de Vitória, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O valor da fiança não foi divulgado.

ANDORINHAS: MAIS UM TIROTEIO PERTO DE ESCOLA

Ao lado de Itararé, na Capital, fica o bairro Andorinhas, que, nesta terça-feira, também foi marcado pelo clima de insegurança e registro de mais um tiroteio durante a tarde.
Tiro atingiu uma das janelas da escola em Andorinhas
Tiro atingiu uma das janelas da escola em Andorinhas Crédito: Montagem | Naiara Arpini | Leitor A Gazeta
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, os tiros foram dados na Rua Penha Paula Francisco. Um dos disparos atingiu a janela da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Izaura Marques da Silva — que já havia sido atingida por disparos em agosto. Naquele momento, havia mais de 70 alunos no colégio.
Conforme apurado pela repórter Priciele Venturini, o tiroteio aconteceu por volta das 14h30. Segundo testemunhas, os criminosos chegaram a efetuar cerca de 30 disparos e um deles atingiu a janela de uma sala de aula que fica no segundo andar. Por sorte, os estudantes estavam em outro local e ninguém se feriu.
Em nota, a PM disse que, com o apoio da Força Tática, realizou o patrulhamento com o objetivo de localizar os autores dos disparos, porém ninguém foi localizado. "Indivíduos foram abordados, mas nada de ilícito foi encontrado", informou. A Polícia Civil não foi acionada nesta ocorrência.

Tiros na região da Emef Izaura Marques, em Vitória

A Secretaria de Educação de Vitória informou que, em decorrência do tiroteio, apenas as aulas presenciais que aconteceriam na noite desta terça-feira (14) foram suspensas. "Após o ocorrido, os estudantes do turno vespertino (da tarde) permaneceram na escola até o horário da saída", esclareceu.
Na nota, a Prefeitura de Vitória também garantiu que a Guarda Municipal está na região fazendo patrulhamento preventivo e que presta "apoio aos profissionais e estudantes da unidade de ensino nos horários de entrada e saída". As aulas presenciais desta quarta-feira (15) estão mantidas na Emef Izaura Marques.

ZONA DE TENSÃO: INSEGURANÇA E TIROS

Os bairros Itararé e Andorinhas têm sido palcos de frequentes crimes. Isso acontece, entre outros fatores, porque estão localizados na principal zona de conflito entre traficantes rivais de Vitória. O contexto foi explicado recentemente pelo secretário Municipal de Segurança Urbana, Ícaro Ruginski.
Mapa mostra a proximidade de Santa Martha com Bairro da Penha, Andorinhas e Itararé
Regiões com frequentes registros de tiroteios Crédito: Arte: Geraldo Neto
"Os traficantes do Bairro da Penha estão tentando tomar áreas que eles ainda não controlam. A principal delas é a de Andorinhas, onde diversos ataques têm sido feitos. Por outro lado, os criminosos de Andorinhas fazem ataques na região de Itararé"
Ícaro Ruginski - Secretário de Segurança Urbana de Vitória
Além dos fatos ocorridos nesta terça-feira, o histórico recente é de insegurança. No mês de agosto, pelo menos três tiroteios foram registrados em Andorinhas e dois assassinatos aconteceram em Itararé — ambos na praça do bairro.
Já em relação aos tiroteios, dois casos chamam atenção: um de 23 de agosto, quando a Emef Izaura Marques precisou suspender as aulas após um tiro atingir o colégio; e outro ocorrido no início do último mês, quando uma dupla de criminosos passou atirando pela orla. Ouça:
Na época, o secretário Ícaro Ruginski admitiu a complexidade de combater crimes relacionados ao tráfico. "Muitas vezes, as pessoas não querem se envolver ou denunciar. Então, é importante ter imagens dessas ocorrências, mas não adianta só colocar uma câmera, porque os traficantes vão lá e tiram", disse.
Segundo ele, a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória atua junto à Polícia Militar e à Polícia Civil. "Temos conversado com os delegados e com o chefe do Departamento Especializado de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP) e intensificado o patrulhamento, assim como a PM", garantiu.

SANTO ANDRÉ: MAIS TIROS NA CAPITAL

Também em Vitória, o bairro Santo André viveu uma tarde tensa nesta terça-feira (14). De acordo com a Polícia Militar, indivíduos efetuaram disparos contra policiais, gerando um confronto entre as partes. Em seguida, os suspeitos fugiram em direção a uma mata.
Para ajudar os policiais do Primeiro Batalhão da PM a localizarem os criminosos, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado e sobrevoou a região (veja vídeo), porém ninguém foi encontrado. 

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