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Bairro Paul

Vídeo: perseguição termina com acidente e prisão em Vila Velha

O condutor foi autuado por receptação e direção perigosa. Ele disse à polícia que encontrou o carro no bairro Argolas e chamou os amigos para dar uma volta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2021 às 07:53

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 07:53

Carro com restrição de roubo tombou durante perseguição policial em Vila Velha
Carro com restrição de roubo tombou durante perseguição policial em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um carro com restrição de roubo tombou durante uma perseguição policial em Vila Velha na noite desta segunda-feira (13). O veículo estava com cinco rapazes, entre 16 e 26 anos. De acordo com o condutor, de 18 anos, ele encontrou o carro com a chave na ignição e chamou os amigos para dar uma volta. Por isso, os quatro foram liberados e ele acabou preso.
De acordo com informações da TV Gazeta, o carro foi roubado no último domingo (12). Nesta segunda-feira (13), policiais avistaram o veículo no bairro Argolas, com cinco homens a bordo. Os policiais deram sinal de parada, mas o condutor não parou e saiu em alta velocidade.
Os policiais começaram, então, uma perseguição ao veículo, pedindo reforço de outras equipes. Passando por uma rua do bairro Paul, o veículo com os cinco rapazes acabou tombando. Eles não ficaram feridos. Em seguida, todos foram detidos e levados para a delegacia. Veja o vídeo:
O condutor, de 18 anos, disse que achou o carro com a chave na ignição no bairro Argolas, por volta das 23h, e chamou os amigos para dar uma volta. Ele disse que os amigos não sabiam que o veículo tinha sido encontrado. Os outros quatro, então, foram liberados pela autoridade policial. Já o condutor foi autuado por receptação e direção perigosa. Ele foi encaminhado para o presídio.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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