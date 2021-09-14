Vídeo: perseguição termina com acidente e prisão em Vila Velha

Carro com restrição de roubo tombou durante perseguição policial em Vila Velha Crédito: Reprodução

Um carro com restrição de roubo tombou durante uma perseguição policial em Vila Velha na noite desta segunda-feira (13). O veículo estava com cinco rapazes, entre 16 e 26 anos. De acordo com o condutor, de 18 anos, ele encontrou o carro com a chave na ignição e chamou os amigos para dar uma volta. Por isso, os quatro foram liberados e ele acabou preso.

De acordo com informações da TV Gazeta, o carro foi roubado no último domingo (12). Nesta segunda-feira (13), policiais avistaram o veículo no bairro Argolas, com cinco homens a bordo. Os policiais deram sinal de parada, mas o condutor não parou e saiu em alta velocidade.

Os policiais começaram, então, uma perseguição ao veículo, pedindo reforço de outras equipes. Passando por uma rua do bairro Paul, o veículo com os cinco rapazes acabou tombando. Eles não ficaram feridos. Em seguida, todos foram detidos e levados para a delegacia. Veja o vídeo:

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O condutor, de 18 anos, disse que achou o carro com a chave na ignição no bairro Argolas, por volta das 23h, e chamou os amigos para dar uma volta. Ele disse que os amigos não sabiam que o veículo tinha sido encontrado. Os outros quatro, então, foram liberados pela autoridade policial. Já o condutor foi autuado por receptação e direção perigosa. Ele foi encaminhado para o presídio.