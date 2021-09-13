Homem é espancado por vizinhos após agredir a esposa na Serra

O casal foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas) Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 46 anos foi espancado por moradores do bairro Jardim Tropical, na Serra , após agredir a esposa na noite deste domingo (12). A Polícia Militar informou que ele confessou que bateu na mulher e que ambos estavam visivelmente embriagados e bastante machucados. O casal foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória

De acordo com a polícia, os militares foram acionados para atender a uma ocorrência de briga de casal em Jardim Tropical. No local, o homem confirmou para a polícia que havia agredido a esposa, mas relatou que, depois, foi espancado por moradores do bairro.

Vizinhos do casal contaram à reportagem da TV Gazeta que a mulher foi para o meio da rua para tentar fugir do agressor, que correu atrás dela. Neste momento, ele teria sido segurado e espancado por vários moradores. Ainda segundo a PM, após o atendimento médico aos envolvidos, a ocorrência foi entregue ao Plantão Especializado da Mulher.