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Bairro Jardim Tropical

Homem é espancado por vizinhos após agredir a esposa na Serra

A Polícia Militar informou que o homem confessou ter batido na mulher e relatou que depois foi agredido por moradores do bairro; marido e mulher estavam bastante machucados e foram levados ao hospital

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 10:09

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

13 set 2021 às 10:09
Hospital São Lucas
O casal foi encaminhado para o  Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas)  Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 46 anos foi espancado por moradores do bairro Jardim Tropical, na Serra, após agredir a esposa na noite deste domingo (12). A Polícia Militar informou que ele confessou que bateu na mulher e que ambos estavam visivelmente embriagados e bastante machucados. O casal foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
De acordo com a polícia, os militares foram acionados para atender a uma ocorrência de briga de casal em Jardim Tropical. No local, o homem confirmou para a polícia que havia agredido a esposa, mas relatou que, depois, foi espancado por moradores do bairro.
Vizinhos do casal contaram à reportagem da TV Gazeta que a mulher foi para o meio da rua para tentar fugir do agressor, que correu atrás dela. Neste momento, ele teria sido segurado e espancado por vários moradores. Ainda segundo a PM, após o atendimento médico aos envolvidos, a ocorrência foi entregue ao Plantão Especializado da Mulher.
A Polícia Civil informou que o homem de 46 anos foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal através da Lei Maria da Penha. A corporação acrescentou que ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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