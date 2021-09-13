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No domingo (12)

Operação da Guarda de Vitória aborda 45 veículos na saída da Curva da Jurema

Foram quatro autuações por falta de habilitação, três autuações por licenciamento atrasado e três remoções de moto. Dois homens que estavam em uma moto foram detidos por porte de droga

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 08:46

Publicado em 

13 set 2021 às 08:46
Operação da Guarda abordou 45 veículos e apreendeu droga
Operação contou com a presença de agentes de trânsito e comunitários Crédito: Divulgação/Semsu
Uma operação da Guarda Municipal de Vitória na saída da Curva da Jurema, na tarde deste domingo (12), abordou 45 veículos e deteve dois homens, em uma moto, portando drogas. Também foram feitas quatro autuações por falta de habilitação, três autuações por licenciamento atrasado e três remoções de moto. 
A operação contou com a presença de agentes de trânsito e comunitários. Os dois suspeitos detidos receberam a ordem para pararem na baia para averiguação. No entanto, abandonaram a moto e fugiram. A partir de então, os agentes partiram em perseguição e detiveram os homens, que foram levados para a Primeira Delegacia Regional de Vitória, no bairro Horto. Além de maconha, foi apreendida uma certa quantia de dinheiro.
As operações nas praias de Vitória teve o objetivo de inibir qualquer tipo de criminalidade.

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