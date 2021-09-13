Operação da Guarda de Vitória aborda 45 veículos na saída da Curva da Jurema

Uma operação da Guarda Municipal de Vitória na saída da Curva da Jurema, na tarde deste domingo (12), abordou 45 veículos e deteve dois homens, em uma moto, portando drogas. Também foram feitas quatro autuações por falta de habilitação, três autuações por licenciamento atrasado e três remoções de moto.

A operação contou com a presença de agentes de trânsito e comunitários. Os dois suspeitos detidos receberam a ordem para pararem na baia para averiguação. No entanto, abandonaram a moto e fugiram. A partir de então, os agentes partiram em perseguição e detiveram os homens, que foram levados para a Primeira Delegacia Regional de Vitória, no bairro Horto. Além de maconha, foi apreendida uma certa quantia de dinheiro.