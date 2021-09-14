Vídeo mostra assaltantes fugindo de policial após roubo frustrado na Serra

Uma câmera de segurança flagrou os criminosos que tentaram assaltar um motorista de aplicativo e foram impedidos por um policial civil. A imagem mostra eles fugindo pelas ruas do bairro Cidade Continental, na Serra, na manhã desta terça-feira (14), após o roubo ter sido frustrado. É possível ver que eles estão armados e, durante a fuga, um deles chega a cair.
Um quarto envolvido no crime, que não aparece nas imagens, foi baleado na boca e foi socorrido pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
Conforme apurou a reportagem da TV Gazeta no local do crime, o motorista estava terminando uma corrida no bairro quando foi abordado por quatro homens armados, que saíram de um carro que, de acordo com a PM, possui restrição de furto e roubo e anunciaram o assalto, tomando o veículo. Neste momento, um policial civil que mora na rua saiu de casa e deu voz de prisão aos criminosos.
O motorista contou que, a partir daí, os assaltantes atiraram contra o policial, que revidou. O criminoso que assumiu a direção do carro foi atingido na boca e bateu com o carro no muro de uma casa. Os outros três assaltantes conseguiram fugir a pé. Não há informações sobre o estado de saúde do homem baleado. O motorista e o policial não ficaram feridos. No local, foi possível ver várias marcas de tiros tanto no carro utilizado pelos criminosos quanto no veículo do motorista de aplicativo.
A Polícia Militar informou que policiais militares que faziam patrulhamento pelo bairro na manhã desta terça-feira ouviram os disparos e viram os assaltantes fugindo, sendo que um deles estava baleado. A polícia disse que ele foi socorrido e que os outros suspeitos conseguiram fugir.