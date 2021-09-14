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Surpreendidos por policial

Vídeo mostra assaltantes fugindo de policial após roubo frustrado na Serra

Quatro assaltantes armados abordaram um motorista de aplicativo no bairro Cidade Continental, mas foram surpreendidos por policial civil, que trocou tiros com o criminosos

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 12:12

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

14 set 2021 às 12:12
Assaltantes fugiram de policial civil após tentativa de assalto na Serra
Assaltantes fugiram de policial civil após tentativa de assalto na Serra Crédito: Reprodução
Uma câmera de segurança flagrou os  criminosos que tentaram assaltar um motorista de aplicativo e foram impedidos por um policial civil. A imagem mostra eles fugindo pelas ruas do bairro Cidade Continental, na Serra, na manhã desta terça-feira (14), após o roubo ter sido frustrado. É possível ver que eles estão armados e, durante a fuga, um deles chega a cair.
Um quarto envolvido no crime, que não aparece nas imagens, foi baleado na boca e foi socorrido pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
Conforme apurou a reportagem da TV Gazeta no local do crime, o motorista estava terminando uma corrida no bairro quando foi abordado por quatro homens armados, que saíram de um carro que, de acordo com a PM, possui restrição de furto e roubo e anunciaram o assalto, tomando o veículo. Neste momento, um policial civil que mora na rua saiu de casa e deu voz de prisão aos criminosos.
Assalto, tiros e ferido em bairro da Serra
Assalto, tiros e ferido em bairro da Serra: criminosos tentaram roubar carro de motorista de aplicativo Crédito: Rodrigo Gomes
O motorista contou que, a partir daí, os assaltantes atiraram contra o policial, que revidou. O criminoso que assumiu a direção do carro foi atingido na boca e bateu com o carro no muro de uma casa. Os outros três assaltantes conseguiram fugir a pé. Não há informações sobre o estado de saúde do homem baleado. O motorista e o policial não ficaram feridos. No local, foi possível ver várias marcas de tiros tanto no carro utilizado pelos criminosos quanto no veículo do motorista de aplicativo.
Polícia Militar informou que policiais militares que faziam patrulhamento pelo bairro na manhã desta terça-feira ouviram os disparos e viram os assaltantes fugindo, sendo que um deles estava baleado. A polícia disse que ele foi socorrido e que os outros suspeitos conseguiram fugir.

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